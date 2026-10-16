„Kobieca Dusza” – wystawa fotografii Magdaleny Jeleń w CSE „Światowid”

13 listopada o godz. 18.00 w holu głównym CSE „Światowid” w Elblągu odbędzie się wernisaż wystawy „Kobieca Dusza” autorstwa Magdaleny Jeleń. To opowieść o kobiecości, emocjach i odkrywaniu siebie, przedstawiona w fotografiach inspirowanych naturą.

Autorka portretuje kobiety wśród lasów, łąk i nad wodą, wykorzystując naturalne światło i subtelną, baśniową estetykę. W centrum jej prac pozostaje jednak nie idealny obraz, lecz człowiek – jego wrażliwość, siła i indywidualność. „Kobieca Dusza” zachęca do spojrzenia na kobiecość poza utartymi schematami i kanonami piękna.

Magdalena Jeleń jest fotografką, hipnoterapeutką i studentką psychologii. W swojej twórczości łączy zainteresowanie fotografią z refleksją nad tym, jak kobiety postrzegają siebie i swoje ciało. Temu zagadnieniu poświęca również swoją pracę magisterską, w której bada wpływ doświadczenia sesji fotograficznej na obraz ciała i poczucie własnej wartości kobiet.

Wystawa jest częścią wydarzenia „Kobieta to Ja – artystyczne inspiracje kobiet”, które odbędzie się w dniach 13–15 listopada 2026 roku w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marcin Kuchciński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz Michał Missan, Prezydent Elbląga.

Wernisaż: 13 listopada 2026 r., godz. 18.00

Miejsce: hol główny CSE „Światowid” w Elblągu

Wstęp wolny

