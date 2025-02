Kobiece abstrakcje. Warsztaty w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza na warsztaty. Jest to wydarzenie zorganizowane z okazji dnia kobiet. Podczas warsztatów będzie można stworzyć niesamowite, nowoczesne, abstrakcyjne dzieło korzystając z różnorodnych materiałów - farby, masy strukturalne, folie metaliczne, lakiery, pędzle, szpachelki i inne.

Zaznaczamy, że podczas warsztatów nie powstaną takie same prace - to uczestnicy dobierają materiały, kolory oraz wielkość płótna. Powstaną prace pasujące idealnie do wnętrz zaprojektowanych przez kobiety. Nie potrzebne są zdolności artystyczne, w tym przypadku najważniejsze będzie zaangażowanie i odwaga w działaniu.



Czas umili muzyka, poczęstunek oraz napoje.



Data: 8 marca

Godzina: 17:00-20:00

Tytuł: Kobiece abstrakcje

Kwota: 150 zł



Obowiązkowe zapisy:

Telefon: +48 55 611 20 85

E-mail: beata.skrzoska@swiatowid.elblag.pl