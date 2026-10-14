Kobieta – podróżniczka. Spotkanie z Adrianną Baran

Czy podróże mogą pomóc lepiej poznać siebie i odkryć własne możliwości? O tym opowie Adrianna Baran – podróżniczka i autorka książki „Przeżycia i podróże. Na drodze poznawania własnego Ja”. Spotkanie „Kobieta: Podróżniczka. Jak radzę sobie na wyprawach życia?” odbędzie się 14 listopada 2026 roku o godz. 15 w Galerii Nobilis Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Adrianna Baran odwiedziła 54 kraje. Podczas spotkania w Elblągu podzieli się czterema historiami z podróży, które stały się okazją do zmierzenia się ze strachem, niepewnością, samotnością i własnymi ograniczeniami. Opowie o odwadze, zaufaniu do siebie oraz o tym, jak doświadczenia z różnych zakątków świata mogą wpływać na codzienne życie i rozwój osobisty.

Podróżniczka jest autorką książki „Przeżycia i podróże. Na drodze poznawania własnego Ja”, poświęconej związkom podróżowania z poznawaniem własnych emocji, potrzeb i wartości. Podczas wydarzenia będzie możliwość nabycia książki i uzyskania dedykacji autorki.

Spotkanie odbędzie się w ramach wydarzenia „Kobieta to Ja – artystyczne inspiracje kobiet”, organizowanego w dniach 13–15 listopada 2026 roku w CSE „Światowid” w Elblągu. Choć wydarzenie poświęcone jest kobiecym inspiracjom, spotkanie z Adrianną Baran jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych podróżami i rozwojem osobistym – mile widziani są również panowie.

Wstęp na spotkanie jest wolny.

Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 55 611 20 59.

