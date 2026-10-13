Pomóż ustalić tożsamość kobiety

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu publikują zdjęcie z kamery monitoringu i ustalają tożsamość kobiety, którą 25 września zarejestrowało urządzenie skradzione ze słupa znajdującego się na działce w Karczowiskach Górnych (gm. Gronowo Elbląskie). Razem z kamerą z pola pokrzywdzonego zostało skradzione 370 litrów oleju napędowego z maszyn rolniczych. Wszystko o wartości 3 750 zł.

Kobieta może mieć wiedzę na temat tego przestępstwa. Osoby, które posiadają informacje o kobiecie proszone są o kontakt z policją pod nr 47 734 16 24 lub 112. Informacje można także przekazywać e-mailem na adres: (policja@elblag.ol.policja.gov.pl).

KMP Elbląg