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Pomóż ustalić tożsamość kobiety

 Elbląg, Pomóż ustalić tożsamość kobiety

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu publikują zdjęcie z kamery monitoringu i ustalają tożsamość kobiety, którą 25 września zarejestrowało urządzenie skradzione ze słupa znajdującego się na działce w Karczowiskach Górnych (gm. Gronowo Elbląskie). Razem z kamerą z pola pokrzywdzonego zostało skradzione 370 litrów oleju napędowego z maszyn rolniczych. Wszystko o wartości 3 750 zł.

Kobieta może mieć wiedzę na temat tego przestępstwa.

 

Osoby, które posiadają informacje o kobiecie proszone są o kontakt z policją pod nr 47 734 16 24 lub 112. Informacje można także przekazywać e-mailem na adres: (policja@elblag.ol.policja.gov.pl).


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Czy wy specjalnie zamieszczacie zdjęcie w taki sposób żeby trudno było rozpoznać tę osobę? Zamieszczacie skan wydrukowanego zdjęcia cyfrowego? Z widocznymi dziurkami zrobionymi dziurkaczem? Przecież nagrany pewnie był film z kamery, albo chociaż kilka klatek z różnych ujęć. Chyba że kryjecie tę osobę i specjalnie dajecie taką fotkę żeby nikt jej nie rozpoznał? Ehh.. pełna profeska, zarówno PoRteLu jak i milicji...
  • metody operacyjne niezmiennie te same. albo ktoś wystawi delikwenta na talerzu, albo umorzenie
  • Poprawiłem jakość w AI.. nie wiem czemu dodało mi dwóch Panów ale i tak jest ok, mam nadzieję że pomogłem..
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