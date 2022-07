Kolejna sesja jazzowa w klubie Krypta

Marcin Bożek w Krypcie, fot. Michał Skroboszewski

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki po raz kolejny zaprasza na jazzowe improwizacje do Klubu Krypta. W zeszły czwartek do składu spontanicznie dołączyła wokalista Agata Wysocka i basista Kamil Hajduk. To był bardzo energetyczny wieczór.

W ten czwartek zapowiada się również ciekawie, gdyż swój udział w sesji zapowiedzieli uznani artyści: Marcin Bożek - kontrabasista, Grzegorz Sycz - perkusista i pianista Bartek Krzywda. Każdy z nich ma znaczący dorobek twórczy, są kompozytorami, arnżerami i pedagogami. Kto dołączy do wspólnej improwizacji, również dla organizatorów będzie niespodzianką. Sesje planowane są do końca sierpnia w każdy czwartek tygodnia. Klub Krypta - czwartek (14 lipca), godz. 19. Wstęp bezpłatny.

Projekt "Jazzowy Elbląg 2022" jest finansowany przez Samorząd Miasta Elbląg.

Klub Środowisk Twórczych Krypta