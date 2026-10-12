Kolejne Twórcze Spotkania

Podczas kolejnych warsztatów będziemy przyglądać się Galerii EL oczami archeologów. Poszukamy śladów jej historii i współczesności – detali, elementów architektury i wyposażenia, które mogą opowiedzieć coś o historii i teraźniejszości tego miejsca. Zastanowimy się, co warto zachować dla przyszłych pokoleń i co za kilkaset lat może stać się ważnym lub intrygującym śladem Galerii EL.

Wybrane fragmenty, symbole, faktury, skojarzenia lub własne interpretacje przetworzymy w autorskie obiekty z gliny. Każdy uczestnik stworzy artefakt, który będzie opowiadał o Galerii EL widzianej w 2026 roku.

Następnie przeniesiemy się do roku 2526. Galerii EL nie ma już w znanej nam dziś formie, a archeolodzy odnajdują nasze gliniane obiekty. Na ich podstawie próbują odtworzyć obraz miejsca, które istniało pięćset lat wcześniej. Jaki obraz przeszłości pojawi się przed ich oczyma?

Warsztat łączy archeologiczne spojrzenie na przestrzeń, poznawanie historii Galerii EL i działania rzeźbiarskie. To próba zatrzymania tego, co dziś wydaje nam się ważne, zanim stanie się śladem przeszłości.

Warsztaty poprowadzi Bogdan Kiliński.

Bogdan Kiliński - artysta plastyk, grafik, malarz i rysownik, absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni oraz Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Gdańsku. Od 2000 roku prowadzi w Elblągu Pracownię Plastyczną INVENI/RYT, w której zajmuje się edukacją artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. W swojej twórczości zajmuje się m.in. grafiką warsztatową, malarstwem i rysunkiem. Jego prace były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Identyfikacja wizualna: Anna Gawron

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Odkryj, polub, zachowaj”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Warsztat: Twórcze Spotkania // Galeria EL 2526 – artefakt z przyszłości

Kiedy: 24 października 2026 roku, sobota

Godzina: 12:00 – 15:00

Cena: 10 zł / osoba (dofinansowanie)

Dla kogo: dla dorosłych oraz dla młodzieży 15+

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: „Twórcze spotkania październik”, imię i nazwisko, wiek oraz numer telefonu.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach - jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.