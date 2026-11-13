Kolorowe ptaki - rodzinne warsztaty pełne barw i kreatywności

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu organizuje kolejne warsztaty weekendowe dla dzieci i ich opiekunów. 21 listopada 2026 roku odbędą się zajęcia „Kolorowe ptaki – rodzinne malowanie”, podczas których uczestnicy stworzą własne obrazy inspirowane barwnym światem ptaków.

Podczas 1,5-godzinnych warsztatów uczestnicy będą pracować na płótnie, wykorzystując farby oraz różnorodne tkaniny. Łączenie materiałów, eksperymentowanie z fakturami i tworzenie przestrzennych struktur pozwolą uzyskać ciekawe efekty plastyczne i nadać każdej pracy indywidualny charakter.

Zajęcia będą okazją do rozwijania wyobraźni, poznawania różnych technik artystycznych i wspólnego spędzenia czasu. Ich formuła zakłada aktywny udział zarówno dzieci, jak i opiekunów. Efektem spotkania będą autorskie obrazy, które każda para zabierze ze sobą do domu.

Warsztaty „Kolorowe ptaki” są skierowane do rodzin zainteresowanych twórczymi formami spędzania wolnego czasu. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie plastyczne, bo najważniejsze będą kreatywność i gotowość do eksperymentowania z różnymi materiałami.

Informacje organizacyjne:

„Kolorowe ptaki – rodzinne warsztaty”

Data: 21 listopada 2026 r. (sobota)

Grupa I: godz. 9:00–10:30

Grupa II: godz. 11:30–13:00

Koszt: 50 zł za parę (dziecko + opiekun)

Zapisy: tel. 55 611 20 85

Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne.