Kompas chwytam, mapę czytam!

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ zaprasza w poniedziałek, 17 sierpnia, o godz. 12.00 dzieci w wieku 6-10 lat na zabawy z mapami podczas warsztatów kartografii odbywających się w ramach projektu "Para Buch! Książka w ruch". Zajęcia odbędą się na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej. Wstęp wolny.

Zajęcia inspirowane będą książką „Dokąd iść? Mapy mówią do nas” Kim Heekyoung. Poprowadzi je wolontariuszka Ania. Uczestnicy będą ćwiczyć wyznaczanie kierunków świata, poznają mapy i nauczą się nimi posługiwać, a na koniec stworzą własną mapę. „Para-buch! Książka w ruch!” to nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. Edycję pilotażową projektu „Para-buch! Książka w ruch!” realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung. Zajęcia odbywać się będą w malowniczej scenerii ogrodu znajdującego się na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej lub – w razie niepogody – w sali „U św. Ducha”. Więcej informacji: Biblioteka Młodego Czytelnika "Bulaj", ul. Zamkowa 1, tel. (55) 625 60 23, bulaj@bibliotekaelblaska.pl.