Koncert charytatywny „Jeden dzień w Szmaragdowej Stolicy”

Rotary Club Elbląg Centrum zaprasza na koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony zostanie między innymi na wsparcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.

Do tej inicjatywy włączyli się studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku, którzy zgodzili się wystawić na deskach Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu swój koncert musicalowy pt. "Jeden dzień w Szmaragdowej Stolicy". Wydarzenie odbędzie się 27 listopada o godz. 19. Bilety są już w sprzedaży.

- "Jeden dzień w Szmaragdowej Stolicy" to wyjątkowy koncert musicalowy, który przeniesie widzów w sam środek niezwykłej opowieści o magii i sile prawdziwej przyjaźni. Projekt stworzony przez młodych artystów pod opieką Katedry Musicalu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, pozwala doświadczyć fenomenu teatru musicalowego w formie koncertowej, ukazując siłę muzyki, głosu i wyobraźni. Utalentowani studenci zaprezentują swoje umiejętności wokalne, aktorskie i taneczne, prowadząc nas przez historię pełną zaskakujących zwrotów akcji i głębokich relacji między bohaterami. Każdy z występów to popis młodych wykonawców, którzy z ogromną pasją oddają się muzyce i opowieściom zawartym w songach i efektownych ensemblach. Koncert dopełniają wzbogacające doznania artystyczne wizualizacje, wprowadzające widzów w magiczny klimat krainy Oz! Zapraszamy serdecznie do Teatru im. Andrzeja Sewruka w Elblągu na ten wyjątkowy wieczór muzyki i emocji. Bądźcie świadkami talentu młodych gdańskich artystów, którzy nie tylko zachwycają głosem, ale także poruszają serca i wyobraźnię widzów. Bilety już w sprzedaży - czytamy w zapowiedzi organizatorów wydarzenia.

Bilety są do nabycia przez kontakt z nami, lub przez portal Kupbilecik - link do zakupu i wszystkie informacje są dostępne pod linkiem.