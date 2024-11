Koncert gwiazdkowy w Światowidzie

Nowy bożonarodzeniowy show króla walca! Spraw, aby czas Bożego Narodzenia stał się jeszcze bardziej wyjątkowy i spędź go z bliskimi na Srebrno-złotym koncercie gwiazdkowym André Rieu i jego Orkiestry Johanna Straussa. Dzięki temu wydarzeniu na blisko trzy godziny przeniesiecie się do skąpanego w świątecznej atmosferze Zimowego Pałacu w Maastricht i przeżyjecie najpiękniejsze muzyczno-gwiazdkowe chwile ze swoim ulubionym maestrem. Zapraszamy do Kina Światowid!

W koncercie pojawi się również uwielbiana przez publiczność Emma Kok, nastolatka o anielskim głosie. Tytuł swego nowego bożonarodzeniowego koncertu André Rieu zaczerpnął ze słynnego walca Gold und Silber Ferenca Lehára, kompozytora, który podarował nam najsłynniejsze operetki świata, choćby Wesołą wdówkę czy Krainę Uśmiechu. Olśniewający walc Lehára do dziś usłyszeć można na wielu wystawnych balach na całym świecie. Nic więc dziwnego, że ta zjawiskowa kompozycja stała się inspiracją dla tegorocznego spektakularnego koncertu gwiazdkowego maestra André Rieu. Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy André Rieu to jednak nie tylko eleganckie walce. Efektowną zimową scenerię Zimowego Pałacu w Maastricht ogrzewać będą również najpiękniejsze kolędy z całego świata oraz świąteczne hity w wyjątkowych aranżacjach. Weź więc do kina swoich bliskich, rodzinę, sąsiadów, znajomych i świętujcie wspólne chwile razem z maestrem André Rieu!



Zachęcamy do zakupu biletów!



Bilety można nabyć:

- online:

1 grudnia, godz. 18:00 - kliknij tutaj - https://bilet.swiatowid.elblag.pl/index.php/repertoire.html?id=28452

25 grudnia, godz. 18:00 - kliknij tutaj - https://bilet.swiatowid.elblag.pl/index.php/repertoire.html?id=28453

3 stycznia, godz. 19:00 - kliknij tutaj - https://bilet.swiatowid.elblag.pl/index.php/repertoire.html?id=28454



- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.