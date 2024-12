Zapraszamy na niezapomniany wieczór pełen emocji i niezrównanych dźwięków! W piątek, 14 lutego o godzinie 19 w wyjątkowej przestrzeni Galerii Nobilis w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się koncert „Muzyki Filmowej - Akordeon Solo”, w wykonaniu mistrza akordeonu – Roberta Fursa.

W programie koncertu znajdą się największe hity muzyki filmowej w autorskich aranżacjach artysty. Usłyszymy niezapomniane utwory z filmów, które na stałe wpisały się w historię kina, takie jak: „Robin Hood”, „Gladiator”, „Ojciec Chrzestny”, „James Bond”, „Mission Impossible” i wiele innych.

Robert Furs, znany ze swojego mistrzowskiego opanowania akordeonu, wprowadzi nas w magiczny świat filmowych ścieżek dźwiękowych, które w jego wykonaniu zyskają zupełnie nową, zaskakującą jakość.

Cena biletu: 50 zł

Bilety można nabyć:

- online: bilety

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś i spędź niezapomniany wieczór w towarzystwie pięknej muzyki, w wyjątkowej atmosferze Galerii Nobilis.

Nie przegap tej muzycznej uczty!