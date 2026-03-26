Koncert pieśni pasyjnych w katedrze św. Mikołaja

Parafia katedralna zaprasza na koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu Janusza, Gabrieli, Dominiki i Zuzanny Borowskich.

Wyjątkowy okres

Ostatnie dni przed Wielkanocą są czasem szczególnie ważnym dla chrześcijan. Kończący się okres Wielkiego Postu skłania do spojrzenia na mękę Chrystusa i jej znaczenie dla współczesnych ludzi. Jednym ze sposobów jej medytowania i szczególnej modlitwy jest wykonywanie i słuchanie muzyki kościelnej. Bogactwo utworów i ich treści jest imponujące, a spokojna medytacja ich piękna głęboko wycisza ludzi. Okazja do spotkania z pięknem muzyki sakralnej nawiązującej do Pasji Chrystusa będzie już w niedzielę 28 marca w murach świątyni staromiejskiej.

Klasyka muzyki sakralnej

Tego dnia o 19:00 rozpocznie się koncert pieśni pasyjnych przygotowany przez rodzinę Borowskich. Zebrani w kościele usłyszą opracowania chorałowe „Herzlich thut mich verlangen” op. 122 Brahmsa, „Aus Tiefe ruf' ich” Bacha lub preludium h-moll Francja. Nie zabraknie również pieśni pokutnych i pasyjnych, jak „Introibo ad altare Dei”, „Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie”, czy „Jezu Chryste Panie miły”. Muzycy zaprezentują również inne utwory w opracowaniach czterogłosowych.

Rodzinne muzykowanie

Od wielu już lat rodzina Borowskich zaprasza Elblążan w mury katedry św. Mikołaja. W okresie Bożonarodzeniowym do wysłuchania koncertów w tematyce świątecznej, a w Wielkim Poście pasyjnej. Siostry Gabriela, Dominika i Zuzanna, wraz ze swoim ojcem Januszem, organistą katedralnym, starannie dobierają repertuar tak, by zawiera w sobie utwory dobrze znane i mało popularne. Licznie przybywający do katedry mieszkańcy naszego miasta są najlepszym świadectwem wysokiego poziomu artystycznego wykonawców, a także duchowego piękna przebijającego z ich śpiewu.