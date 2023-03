Koncert pieśni pasyjnych w katedrze

Parafia pw. św. Mikołaja zaprasza do wysłuchania koncertu przygotowanego przez rodzinę Borowskich.

W polskiej tradycji na dobre zadomowiły się koncerty kolęd i pastorałek przygotowywane z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Jednak tradycja i kultura muzyczna naszej Ojczyzny są o wiele bogatsze. Mieszczą się w nich także wspaniałe utwory nawiązujące do okresu pokuty i postu, a także męki Chrystusa. Już w najbliższą sobotę będziemy mogli ich wysłuchać w kościele katedralnym.

Koncert przygotował wraz z córkami Gabrielą, Dominiką i Zuzanną, a także przy wokalnym wsparciu ks. Piotr Chmury, Janusz Borowski, organista świątyni. Usłyszymy zatem utwory solowe, wykonywane w wielogłosie i instrumentalnie. W murach staromiejskiej świątyni zabrzmią chociażby: chorał gregoriański Parce Domine, Anima Christi wykonane w wielogłosie, czy In shadow of the Cross w wersji instrumentalnej. Zabrzmią ponadto arcydzieła polskiej muzyki sakralnej: Dobranoc Ci, Głowo święta, Ludu, mój ludu, czy też Krzyżu Święty. Łącznie podczas koncertu zostanie wykonanych dwadzieścia utworów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Elbląga i okolic naszego miasta do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Koncert rozpocznie się w sobotę (1 kwietnia) o godz. 19 w katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu (ul. Mostowa). Poprowadzi go ks. Łukasz Sołtysiak, wikariusz katedry. Wstęp na koncert jest wolny.

Szczegółowy repertuar został podany na Facebooku.