Zespół Plateau, znany z niezapomnianych koncertów, zaprezentuje się w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu podczas niepowtarzalnego wydarzenia muzycznego. Koncert odbędzie się w czwartek, 20 marca 2025 roku o godzinie 19:00 w ramach XXVII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa "...czy to jest kochanie?".

Plateau to grupa, która zdobyła serca publiczności swoimi fenomenalnymi występami, w których łączą lirykę z elementami kabaretowymi, pełnymi autoironii. Zespół słynie z odważnych aranżacji takich klasyków jak Leonard Cohen czy Marek Grechuta, których interpretacje można usłyszeć na ich najnowszej płycie "Projekt Cohen" oraz albumie "Projekt Grechuta".

Ich koncerty, które odbywały się na największych scenach Polski od Przystanku Woodstock po Filharmonię Narodową, zawsze przyciągają tłumy. Plateau nie boi się eksperymentować z instrumentami, używając nie tylko tradycyjnych gitar, ale także nietypowych jak piła do drewna czy butelka. Skład zespołu Plateau tworzą Michał Szulim (wokal, gitara), Karol Kowalczyk (gitary) oraz Marcin Lizak (bas, gitara, akordeon), a ich występy są prawdziwą ucztą dla zmysłów. Nie przegap okazji, by doświadczyć magii Plateau na żywo. Bilety są dostępne w sprzedaży, więc już teraz zarezerwuj swoje miejsce na wyjątkowy wieczór pełen emocji i niezwykłej muzyki. Bądź częścią tego wyjątkowego wydarzenia i zanurz się w świecie niebanalnych brzmień Plateau!

XXVII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?”; Koncert Plateau - "O miłości niebanalnie"

data: 20.03.2025

godz. 19:00

miejsce: sala kinowo-widowiskowa CSE "Światowid" w Elblągu

cena biletu: 60 zł

Bilety na koncert można nabyć:

- online –www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.