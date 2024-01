Koncert „Wiolonczela i Rytmy” w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na koncert Dagny Krause i Sławomira „Rodrigueza” Porębskiego. Będzie to połączenie niezwykle relaksujących dźwięków wiolonczeli z rytmicznymi bębnami, klawesami, dzwonkami i innymi instrumentami. Na to muzyczne wydarzenie zapraszamy 2 lutego (piątek) o godz. 18:00 do Galerii Nobilis.

Połączenie wiolonczeli z instrumentami perkusyjnymi jest pięknym pretekstem, by zaprosić Państwa na otulający zimowy koncert. W przyjemnej atmosferze i doskonałej akustyce Galerii Nobilis doświadczycie pełni melodii i rytmów. Monumentalna wiolonczela zatańczy z bębnami, klawesami, dzwonkami i innymi „pomagajkami”. Wprowadzi w nastrój relaksu i zainspiruje wyobraźnię i uczucia słuchaczy. Muzycy zagrają autorskie kompozycje, z dużą dozą improwizacji. Niektóre spokojne, wyciszające, inne pełne ognia i energetyczne. Muzyka będzie gwiazdą wieczoru, zobaczymy gdzie poprowadzi słuchaczy. O muzykach: Dagna Krause: Gram na wiolonczeli od szóstego roku życia. Ukończyłam studia muzyczne w Poznaniu, później na stałe wróciłam do rodzinnego Elbląga. Tworzę, tańczę, piszę, maluję i żyję przy muzyce. Jest naturalna jak oddychanie, towarzyszy mi w drodze i dopełnia doświadczenia. Koncertuję w różnych miejscach - teatry, galerie sztuki, ośrodki kultury, centra jogi i rozwoju, festiwale taneczne oraz plenery leśne. Od grudnia 2022 uczestniczę w projekcie Dosello z Damianem Urbaniakiem, grającym na handpanach. Angażuję się także w muzykę elektroniczną z elbląskim artystą Codem i w inne akustyczne projekty. Uwielbiam rozmawiać ze słuchaczami językiem wiolonczeli. Jest to język kolorowy, spontaniczny i w dużej mierze improwizowany. Sławomir „Rodriguez” Porębski: Muzyk perkusjonista z 40-letnim stażem scenicznym. Występował, także jako współzałożyciel czy lider, w kilkudziesięciu zespołach, między innymi w: No Limits, Leszcze, Ikenga, Roots Cafe, Gdynia Improvisers Orchestra, Miriam, Hello, Rocka’s Delight, Orquesta Samba Picante, Himeros, Cafe Y Son, Dżembersi, Ebanakoma, Taraban, El Viento, Yang Vibes Collective, Euforytmia. Debiutował w zespole Bóm wakacje w Rzymie, współtworzącym na początku lat osiemdziesiątych Niezależną Scenę Gdańską. Pedagog specjalny, arteterapeuta, instruktor muzyczny, pracujący z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, seniorami oraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnik szeregu projektów teatralno-muzycznych i tanecznych, w Polsce, Portugalii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Australii. Autor tekstów, członek ZAIKS. Data: 2.02.2024 r., godz. 18:00, Miejsce: Galeria Nobilis, II piętro CSE „Światowid” w Elblągu, Cena biletu: 50 zł

Bilety można nabyć: - online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl, - w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30, - w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

