Koncertowo w Krużganku Galerii EL

Centrum sztuki Galeria EL zaprasza na serię wydarzeń towarzyszących wystawie Salka – Mary Piaseckiej.

9.12.2023 Stoner Jam na Salce

Zapraszamy na Salkę w krużganku Galerii EL na stonerowo-psychodeliczne jam session. Weźcie ze sobą gitary, fuzzy oraz inne instrumenty! Gramy luźno, bez spiny i coverów. Rozgrzewkę przeprowadzi Elbong.

Elbong – to SzmatArts, Salka Worship, czyli stonerowo-improwizowano-psychodeliczny zespół z Elbląga. Grają to co wychodzi spod palców czy innych części ciała. Są gitary, różne bębny, syntezatory, czasem akordeony i inne kosmiczne instrumenty.

https://www.facebook.com/elbongstoner

Kiedy: 9 grudnia 2023

Gdzie: Krużganek Galerii EL

Godzina: 19:00

Kto gra: Elbong i Wy!

Koszt: 5 zł

-

16.12.2023 Eletno Jam na Salce

Zapraszamy na Salkę w krużganku Galerii EL na elektroniczno-etniczny jam session. Spotkajmy się, by wspólnie odpłynąć, grając na wszelkiego rodzaju instrumentach elektronicznych i etnicznych. Mile widziane syntezatory, samplery i romplery, a także bębny, fujarki, grzechotki i cymbalki. Nie gramy coverów! Rozgrzewkę przeprowadzą “Qi Kwadrat + Salka”.

Qi Kwadrat – to duet stworzony przez KubaO+P!sk jako elektroniczna odnoga noisowego projektu “Qi”. Zadebiutowali otwierając podziemną cześć festiwalu “Electric Night vol.8″ w 2023 roku.

Kiedy: 16 grudnia 2023

Gdzie: Krużganek Galerii EL

Godzina: 19:00

Kto gra: Qi Kwadrat i Wy!

Koszt: 5 zł

-

22.12.2023 Głośno na Salce

Zapraszamy na performance dwóch elbląskich zespołów Blind Box oraz Qi. Pokażemy czym różni się granie garażowe od grania na blaszanym garażu. Na imprezie będziemy mogli usłyszeć lub poczuć na własnej skórze efekt overdrive/fuzz w różnych odsłonach: od powiewu kalifornijskiej bryzy do przeszywającego mrozu północy.

Blind Box – elbląski projekt, który buja publiczność muzyką inspirowaną od californijskiego pop-punka do grunge lat 90. Istnieją od 2014 r. i inspirują się ludzkimi emocjami, próbując również przekazać przez swoje emocje muzykę.

https://www.facebook.com/blindboxofficial

Qi – to noisowy duet perkusyjno-gitarowy stworzony przez P!sk+Kubao na potrzeby wytwarzania dźwięków przesadzonych. Zadebiutowali otwierając Wydźwięki glitch/noise edition 2023. Uwaga: podczas performance “Qi” wystapią dźwięki o wysokiej amplitudzie – zalecamy ochronę słuchu!

Kiedy: 22 grudnia 2023

Gdzie: Krużganek Galerii EL

Godzina: 19:00

Kto gra: Blindbox, Qi

Koszt: 5 zł