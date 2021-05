W sobotę, 15 maja zapraszamy do odwiedzenia Fromborka, gdzie podczas Nocy Muzeów zaplanowano liczne atrakcje. Impreza odbędzie się pod hasłem „Kopernik w reżimie sanitarnym”.

Gmach Główny (Dawny Pałac Biskupi) – Wzgórze Katedralne, ul. Katedralna 8

11:00-20:00 „Frombork czasów Kopernika” – muzealna gra miejska (karty startowe do odebrania w kasie muzeum)

17:00-21:00 „Kiedy zgasną światła” – zwiedzanie wystawy „Kopernik – życie i dzieło” w ciemnościach (wstęp z własnym źródłem światła)

18:00-19:00 „Myjmy ręce” – warsztaty mydelnicze

17:00-20.00 Mikka ceramics – stoisko z ceramiką artystyczną, mydelniczki i zestawy do maseczek

od 17:00 „Mikołaj Kopernik radzi” – recepty i porady zdrowotne

17:00-22:00 „Spójrzmy na to z innej strony” – zwiedzanie wystaw z innej perspektywy

Wieża Kopernika - Wzgórze Katedralne, ul. Katedralna 8

17:00-21:00 „Mikołaj Kopernik jako lekarz. XVI wieczna wiedza medyczna” – mini wystawa posterowa

Dział Historii Medycyny – Szpital św. Ducha, ul. Stara 6

17:00-22:00 „Pestis” Grupa Rekonstrukcji Historycznej (działania w ogrodzie przyszpitalnym)

18:00 i 20:00 Sąd nad czarownicą

19:00 Warsztat „rwacza zębowego”

od 17:00 „Smaki średniowiecza” – kuchnia wieków średnich

17:00-21:00 deska z Betanii – warsztaty kreatywne „Pomaluj ze mną...”

17:00-21:00 z wioski na Warmii – stoisko z kosmetykami i produktami naturalnymi

21:00-22:00 „Anatomia u Memlinga” – wykład dr hab. Jerzy Jankau (Gdański Uniwersytet Medyczny)

17:00-22:00 „Złote jabłka mi się śnią... Śmierć dziecka w sztuce i kulturze” – nowa wystawa czasowa

17:00-22:00 Zwiedzanie dawnego Szpitala św. Ducha oraz ogrodu zielnego

Park Astronomiczny – Góra Żurawia, ok. 2 km na południe od Fromborka

18:00-22:00 Gry i zabawy logiczne na wystawie „Wszystko... jest liczbą”

18:00-20:00 Zwiedzanie Parku Astronomicznego z przewodnikiem (godz. 18.30, 19.30, 20.30, grupy do 10 osób)

18:00-20:00 „Ile waży meteoryt?” – zrób sobie zdjęcie z Morasko

20:00 Finał muzealnej gry miejskiej „Frombork Kopernika”, losowanie nagród

od 22:00 „Jakie niebo widział Kopernik?” - nocny pokaz nieba (przy dobrej pogodzie)

MUZEUM POMNIKA HISTORII FROMBORK ZESPÓŁ KATEDRALNY

Wieża Radziejowskiego, ul. Katedralna 8

od 16:00 Otwarcie wystawy malarstwa Ute Hauk (Niemcy)

16:00-21:00 Zwiedzanie Wieży Radziejowskiego

Bazylika Archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja, ul. Katedralna 8

19:00 Koncert organowy Arkadiusza Popławskiego

20:00 Zwiedzanie katedry śladami Pana Samochodzika

Wozownia Sztuk, ul. Katedralna 6

17:00 Finisaż Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Nowoczesnej 3x50

Nowy Pałac Biskupi, ul. Katedralna 6

(rezerwacja miejsc na zwiedzanie: www.wozowniasztuk.pl)

od 18:30 Zwiedzanie Pałacu Biskupiego

od 20:30 Zwiedzanie Pałacu Biskupiego

Dziedziniec katedralny (przy studni)

od 16:00 „Wieść niesie” – punkt informacji fromborskiej Nocy Muzeów, akcja #fromborskiekamyki (Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku)

Zapraszamy do uczestnictwa i zabrania ze sobą maseczek oraz własnych źródeł światła. Za wstęp do wszystkich działów Muzeum Mikołaja Kopernika pobierana będzie symboliczna opłata 2 zł, uprawniająca do wejścia na wszystkie wystawy i wydarzenia. Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 limitowana będzie liczba osób jednoczesnego wejścia.

Organizatorzy:

Muzeum Mikołaja Kopernika

Wozownia Sztuk

Muzeum Pomnika Historii. Frombork Zespół Katedralny

Współpraca:

Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku

Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze”