„Kosmos” według Gombrowicza. Premiera w elbląskim teatrze

Już w czwartek (26 listopada) w elbląskim teatrze premiera "Kosmosu" Witolda Gombrowicza. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa prac ze zbiorów Muzeum Karykatury w Warszawie.

„Kosmos” Witolda Gombrowicza to powieść nie tyle o pewnej historii, ile o samym procesie jej powstawania. Autor przygląda się mechanizmom, za pomocą których człowiek porządkuje rzeczywistość, nadaje znaczenia przypadkowym zdarzeniom i łączy pozornie nieistotne szczegóły. Z ludzkich skojarzeń rodzi się obraz świata - niepełny, ułomny, co chwila rozpadający się w chaosie. Gombrowicz czyni przedmiotem powieści sam akt jej tworzenia.

Premiera „Kosmosu” odbędzie się 26 listopada o godz. 19 na Dużej Scenie Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Kolejne spektakle odbędą się 27, 28 i 29 listopada. Warto już dzisiaj zadbać o bilety na wyjątkowy wieczór w teatrze. Premierze „Kosmosu” towarzyszyć będzie również wystawa prac ze zbiorów Muzeum Karykatury w Warszawie, którą będzie można oglądać w sali wystawowej przy Dużej Scenie.

Na scenie pojawią się: Bartosz Mikulak, Grzegorz Zinkiewicz, Magdalena Fennig-Rusinowska, Małgorzata Jakubiec-Hauke, Patrycja Bukowczan, Artur Hauke, Dominik Bloch, Marta Masłowska, Mikołaj Ostrowski, Dariusz Siastacz, Jakub Kondrat.

Zapraszamy! Bilety dostępne na: https://tse.systembiletowy.pl/.