Kto zagra na Jazzblągu

fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Centrum Sztuki Galeria EL opublikowała w swoich mediach społecznościowych program tegorocznego festiwalu Jazzbląg. Odbędzie się on od 24 do 26 lipca.

W programie znalazło się 7 koncertów, 2 jam sessions w Klub Środowisk Twórczych Krypta, koncert dla dzieci, dziedziniec ze strefa gastro oraz Dj-skie sety w wykonaniu Soul Service. Przedstawiamy Wam plan tegorocznego festiwalu Jazzbląg! 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠: 𝟮𝟰.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝗽𝗶𝗮̨𝘁𝗲𝗸), 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟴:𝟬𝟬 Atom String Quarter Gard Nilssen Acoustic Unity Melina Malone + Jam Session - Klub Krypta 𝟮𝟱.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝘀𝗼𝗯𝗼𝘁𝗮), 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟴:𝟬𝟬 Product May Contain Quiet Colors Marcin Masecki & Boleros + Jam Session - Klub Krypta 𝟮𝟲.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝗻𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗮), 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟵:𝟬𝟬 Leszek Możdżer solo Wydarzenie towarzyszące: 𝟮𝟲.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝗻𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗮), 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟭:𝟬𝟬 Jazz dla Dzieci Quartet feat Jacek Namysłowski

