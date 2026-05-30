Kto zagra na Jazzblągu

Centrum Sztuki Galeria EL opublikowała w swoich mediach społecznościowych program tegorocznego festiwalu Jazzbląg. Odbędzie się on od 24 do 26 lipca.

W programie znalazło się 7 koncertów, 2 jam sessions w Klub Środowisk Twórczych Krypta, koncert dla dzieci, dziedziniec ze strefa gastro oraz Dj-skie sety w wykonaniu Soul Service.

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠:

𝟮𝟰.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝗽𝗶𝗮̨𝘁𝗲𝗸), 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟴:𝟬𝟬

Atom String Quarter

Gard Nilssen Acoustic Unity

Melina Malone

+ Jam Session - Klub Krypta

𝟮𝟱.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝘀𝗼𝗯𝗼𝘁𝗮), 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟴:𝟬𝟬

Product May Contain

Quiet Colors

Marcin Masecki & Boleros

+ Jam Session - Klub Krypta

𝟮𝟲.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝗻𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗮), 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟵:𝟬𝟬

Leszek Możdżer solo

Wydarzenie towarzyszące:

𝟮𝟲.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝗻𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗮), 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟭:𝟬𝟬

Jazz dla Dzieci Quartet feat Jacek Namysłowski


  • Długo i uważam że niepotrzebnie utrzymywano cały lineup w tajemnicy bo największe festiwale ogłaszają kolejno artystów i właśnie to buduje zainteresowanie i sprzedaż. Zestaw ciekawy chociaż nie ma jakiejś nadreprezentacji wykonawców zagranicznych. Szkoda bo po cichu liczyłem ze może po koncercie w Lublinie zjedzie do nas Sun Ra a to by było przeżycie na lata... Moze w przyszłym roku pokuszą się o gwiazdy (gwiazdę) z USA bo sądząc po innych festach w tak małych miejscowościach jak Sulęczyno czy Kartuzy chyba jest to możliwe.
