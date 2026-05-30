Kto zagra na Jazzblągu
Centrum Sztuki Galeria EL opublikowała w swoich mediach społecznościowych program tegorocznego festiwalu Jazzbląg. Odbędzie się on od 24 do 26 lipca.
W programie znalazło się 7 koncertów, 2 jam sessions w Klub Środowisk Twórczych Krypta, koncert dla dzieci, dziedziniec ze strefa gastro oraz Dj-skie sety w wykonaniu Soul Service.
Przedstawiamy Wam plan tegorocznego festiwalu Jazzbląg!
𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠:
𝟮𝟰.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝗽𝗶𝗮̨𝘁𝗲𝗸), 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟴:𝟬𝟬
Atom String Quarter
Gard Nilssen Acoustic Unity
Melina Malone
+ Jam Session - Klub Krypta
𝟮𝟱.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝘀𝗼𝗯𝗼𝘁𝗮), 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟴:𝟬𝟬
Product May Contain
Quiet Colors
Marcin Masecki & Boleros
+ Jam Session - Klub Krypta
𝟮𝟲.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝗻𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗮), 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟵:𝟬𝟬
Leszek Możdżer solo
Wydarzenie towarzyszące:
𝟮𝟲.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝗻𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗮), 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟭:𝟬𝟬
Jazz dla Dzieci Quartet feat Jacek Namysłowski