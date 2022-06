Kulturalne (NIE)pokoje. Spotkanie, koncert i spektakl plenerowy

Ponad dwa lata temu elbląskie Muzeum Archeologiczno – Historyczne rozpoczęło realizację projektu „Muzea ponad granicami. Etap II”. W ramach projektu m.in. otwarto dwie nowe wystawy, utworzono ogród zielny czy zakupiono sprzęt do organizacji wydarzeń plenerowych. Z okazji zakończenia przedsięwzięcia 11 czerwca Muzeum we współpracy z Biblioteką Elbląską im. C. Norwida organizuje wydarzenie Kulturalne (NIE)pokoje.

Impreza rozpocznie się o godzinie 18.00 w Bibliotece Elbląskiej od spotkania z panią Krystyną Kurczab–Redlich, znaną dziennikarką, autorką reportaży i filmów dokumentujących wojnę w Czeczenii oraz wieloletnią korespondentką w Moskwie. Spotkanie poprowadzi dyrektor Biblioteki Elbląskiej Jacek Nowiński. O godzinie 19.30 na dziedzińcu Muzeum będzie można wysłuchać koncertu młodych obiecujących elbląskich jazzmanów w składzie: Michał Korsak na perkusji, Kamil Hajduk na kontrabasie, Antoni Borycki na instrumentach klawiszowych i Szymon Dybała na trąbce, którzy zaprezentują znane standardy jazzowe w odświeżonej formule. Ostatnim punktem Kulturalnych (NIE)Pokojów będzie spektakl Teatru Formy przygotowany na podstawie „Procesu” Franza Kafki, który rozpocznie się o godz. 21.00. Przedstawienie ma uniwersalny i ponadczasowy charakter. W utworze brak jest ścisłej konkretyzacji czasu i miejsca akcji, a sceneria przestrzeni sugeruje, że opisane wydarzenia mogłyby wydarzyć się wszędzie, niezależnie od epoki. Jego bohater, Józef K. został pozbawiony cech indywidualnych, stając się w ten sposób każdym z nas. Reżyserem i autorem scenariusza jest Józef Markocki, za scenografię odpowiada Ilona Szurkowska, a muzykę skomponował Zygmunt Konieczny. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a całość została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Organizatorem imprezy jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, współorganizatorem Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu