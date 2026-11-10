Kulturalnie przez 60 lat

Muzyczny wieczór ze Sławkiem Uniatowskim stał się okazją do podziękowania społecznikom i mecenasom kultury. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne świętuje 60-lecie, patrząc z dumą w przeszłość i szukając młodych następców. Zobacz zdjęcia.

Pod aktem założycielskim w 1966 roku podpisało się 109 członków indywidualnych i 15 zbiorowych. Wśród nich nie brakowało ikonicznych postaci lokalnej sceny, takich jak Ryszard Tomczyk, Janusz Hankowski, Stefania Dejewska czy Ireneusz Pietrzak. Oficjalna rejestracja ETK nastąpiła 13 kwietnia tego samego roku. Do 1977 roku siedzibą Towarzystwa pozostawał Elbląski Dom Kultury, po czym stowarzyszenie przeniosło się do budynku przy ul. 1 Maja. Od 1999 roku serce ETK bije w urokliwej kamieniczce przy ul. Wodnej.

- W Elblągu jesteśmy jedynym towarzystwem o profilu kulturalnym i jednym z niewielu towarzystw w Polsce, które działają już od 60 lat i mają charakter regionalny – podkreślała Teresa Wójcinowicz, prezes ETK, podczas poniedziałkowego (9 listopada) koncertu z okazji jubileuszu. – Robimy to, co zapoczątkowano 60 lat temu: przyznajemy stypendia i wspieramy lokalnych twórców.

Przez sześć dekad trudno znaleźć ważne wydarzenie w mieście, w które nie byliby zaangażowani działacze Towarzystwa. To z ich inicjatywy powstało Studium Wiedzy Historycznej o Ziemi Elbląskiej oraz Elbląski Zespół Pieśni i Tańca. Na koncertach organizowanych przez ETK występowały legendy: orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Stanisława Wisłockiego, Wielka Orkiestra Moskiewska czy wirtuozi tacy jak Piotr Paleczny, Krystian Zimerman oraz Ewa Pobłocka. Działacze organizowali wystawy i prowadzili Dyskusyjny Klub Filmowy. Jedną z najważniejszych inicjatyw była organizacja w 1970 roku Wiosennego Salonu Plastyków Elbląskich (przedsięwzięcie to w zmienionej formie kontynuuje dziś Galeria EL).

Fot. Anna Dembińska

ETK stało również za przygotowaniem hucznych obchodów 750-lecia Elbląga. Ogłoszono wówczas konkurs na pamiątki, dzienniki i wspomnienia związane z powojennym Elblągiem, a także konkurs kompozytorski na utwór poświęcony miastu. Dużym echem odbił się też plener „Plastyczna dokumentacja Elbląga”, zwieńczony wystawą w elbląskim muzeum.

- Jako ETK zrobiliśmy bardzo wiele dla naszej społeczności – wspominała Bożena Kamińska, członkini Towarzystwa. – Mieliśmy możliwość obcowania z artystami najwyższej klasy. Z sentymentem wspominam też słynne Andrzejki w Kadynach czy bale w dawnej Restauracji Słowiańskiej.

- Było wiele ciekawych pomysłów, które udało się zrealizować – dodała Danuta Wojnarowska. Stowarzyszenie nie ukrywa jednak wyzwań, jakie stoją przed nim w przyszłości: – Trochę martwi nas brak młodych ludzi. Bardzo byśmy chcieli, aby młode pokolenie włączyło się w naszą działalność. Tworzymy wydarzenia nie tylko dla seniorów, ale i dla młodzieży.

Współczesne oblicze ETK to przede wszystkim uwielbiany przez mieszkańców Letni Salon Muzyczny w Bażantarni oraz powrót do tradycji koncertów organowych w ramach Elbląskiego Festiwalu Organowego.

Jubileuszowy wieczór w Bibliotece Elbląskiej uświetnił występ Sławka Uniatowskiego.

- To nasz ukłon i forma podziękowania wszystkim, którzy wspierali nas zarówno w tym roku, jak i przez całe 60 lat – mówiła prezes Teresa Wójcinowicz.

Przed koncertem nagrodzono osoby oraz instytucje zasłużone dla rozwoju stowarzyszenia. Najważniejsze wyróżnienia – Laury ETK – zostały uroczyście wręczone Bożenie Kamińskiej i Danucie Wojnarowskiej.