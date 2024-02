Kultura… sanitarna? O miejskim systemie utrzymywania czystości w Elblągu w epoce nowożytnej

Muzeum Archeologiczno-Historyczne oraz Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Elblągu zapraszają miłośników historii na spotkanie w Kawiarence Clio, które odbędzie się w muzealnym budynku zw. Gimnazjum we wtorek 13. lutego o godz. 17.30. Gościem specjalnym będzie dr hab. Dariusz Kaczor, który opowie o stanie sanitarnym Elbląga w okresie nowożytnym, m.in. o rzemiosłach uciążliwych, organizacji miejskiego systemu utrzymywania czystości, a także o jego kosztach.

Jakie były obowiązki i fiskalne obciążenia elbląskiego mieszczaństwa w kwestiach sanitarnych w epoce nowożytnej? Kto sprzątał ulice i wywoził nieczystości oraz jak oczyszczano cieki wodne? O tym wszystkim dowiemy się w najbliższy wtorek. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dr hab. Dariusz Kaczor, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Instytutu Historii, prowadzi badania nad miastami i społecznościami miejskimi Europy Północnej we wczesnej epoce nowożytnej (XVI−XVIII w.), ze szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich i Gdańska; w tym zwłaszcza zagadnień związanych z prawem i ustrojem miejskim oraz społeczeństwem miast. Jest autorem m. in. takich publikacji, jak: "Przestępczość i wymiar sprawiedliwości w Gdańsku XVI−XVIII wieku" oraz "Utrzymywanie czystości w wielkich miastach Prus Królewskich XVI−XVIII wieku". Ponadto opracował blisko sto haseł do Encyklopedii Gdańska.