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Kwartet jazzowy w Krypcie

 Elbląg, Marcin Janek / FB
Marcin Janek / FB

Festiwal Jazzbląg się zakończył, ale jazz w Elblągu nie milknie. W najbliższy czwartek w Klubie Środowisk Twórczych Krypta odbędzie się kolejna sesja jazzowa z projektu Stowarzyszenia Laboratorium Sztuki pn. Lato w Formie".

Improwizować będzie kwartet w składzie: Marcin Janek - saksofon i klarnet, Jan Jarecki - pianino, Janek Mieleszko-Myszka - kontrabas i Piotr Jankowski - perkusja. Zapowiada się bardzo ciekawie. Czwartek 30 lipca, godz. 19.00.
Wstęp wolny.
Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu Samorządu Miasta Elbląg.

A moim zdaniem...

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