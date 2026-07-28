Kwartet jazzowy w Krypcie

Marcin Janek / FB

Festiwal Jazzbląg się zakończył, ale jazz w Elblągu nie milknie. W najbliższy czwartek w Klubie Środowisk Twórczych Krypta odbędzie się kolejna sesja jazzowa z projektu Stowarzyszenia Laboratorium Sztuki pn. Lato w Formie".

Improwizować będzie kwartet w składzie: Marcin Janek - saksofon i klarnet, Jan Jarecki - pianino, Janek Mieleszko-Myszka - kontrabas i Piotr Jankowski - perkusja. Zapowiada się bardzo ciekawie. Czwartek 30 lipca, godz. 19.00. Wstęp wolny. Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu Samorządu Miasta Elbląg.

Klub Środowisk Twórczych Krypta