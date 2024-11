Las w Dyskusyjnym Klubie Filmowym

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na seans. 21 listopada o godzinie 19.00 będzie okazja, żeby obejrzeć nagradzany film dokumentalny Lidii Dudy pt. „Las”.

To historia Asi i Marka, którzy mieszkają z trojgiem dzieci w Puszczy Białowieskiej, tuż przy granicy z Białorusią. Kiedy tuż po studiach spełniali swoje marzenie o kupnie domu, nie mieli pojęcia, co spotka ich w tym małym raju. Zainstalowane w terenie kamery do tej pory służyły im do obserwacji zwierząt. Ale nocne nagrania pokazują, że w lesie pojawili się ludzie - uchodźcy próbujący znaleźć bezpieczną drogę do Europy. Cała rodzina angażuje się w pomoc mimo braku jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa. Od tej pory las będzie dla nich zupełnie innym miejscem. Jak wrócić do domu, koło którego umierają ludzie?

Reżyseria: Lidia Duda

Produkcja: Polska 2024

Czas: 84 min