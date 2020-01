Latynoskie rytmy sposobem na udaną imprezę

Karnawał w pełni! Jeśli chcecie przygotować się do wyjątkowych imprez i balów, to Centrum Tańca „Promyk” ma dla Was coś specjalnego! 1 lutego zapraszamy na warsztaty z gorącej salsy i bachaty.

Jeżeli nie czujesz się zbyt pewnie na parkiecie albo chcesz nauczyć się nowego stylu, to znaczy, że ta oferta jest właśnie dla Ciebie! Otwarte warsztaty Salsa i Bachata to doskonały pomysł na trening w czasie trwającego karnawału. Gorący i bardzo efektowny styl latynoski cieszy się ogromną popularnością, a znajomość zmysłowych ruchów salsy i bachaty na pewno zrobi duże wrażenie na znajomych! Umiejętności zdobyte na otwartych warsztatach salsy i bachaty sprawdzą się bez względu na to, gdzie będziesz się bawić. Pokażemy Ci, że nieskomplikowane ruchy angażujące klatkę piersiową, głowę i ręce oraz zmysłowe kołysanie biodrami mogą stworzyć układ, który oczaruje wszystkich wokół. Naucz się tańczyć, poznaj nowych ludzi, zadbaj o swoje ciało i poczuj temperament latynoskiego tańca! Warsztaty odbędą się w sobotę 1 lutego, w Centrum Tańca "Promyk", ul. Browarna 80. Poprowadzi je Jakub Sajko z bydgoskiego Studia Tańca „Adelante”. Impreza rozpocznie się o godzinie 16:00 i potrwa trzy godziny. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do zapisów. Pełna oferta i harmonogram zajęć dostępne są na stronie. Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 tel. +48 55 611 01 30/40 tel. kom. +48 609 977 220 e-mail: promyk@swiatowid.elblag.pl

CSE Światowid