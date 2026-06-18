Leśne koncerty (i nie tylko)

fot. Anna Dawid (arch. portEl.pl)

Muzyczne wakacje w Elblągu oznaczają jedno – cykl niedzielnych koncertów w Bażantarni. Kogo w tym roku usłyszymy w Muszli Koncertowej w ramach Letniego Salonu Muzycznego?

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne w tym roku zaprasza na siedem koncertów. Muzyczne lato w naszym mieście rozpocznie się już 5 lipca. Na scenie wystąpi Kapela Kawalerów Podwileńskich. I potem już co niedzielę będziemy mogli wysłuchać muzyki na świeżym powietrzu lub obejrzeć ciekawe występy aktorów z elbląskiego teatru. Letni Salon Muzyczny w Bażantarni zakończy się 16 sierpnia koncertem niespodzianką. Program Letniego Salonu Muzycznego: 5 lipca – koncert Kapeli Kawalerów Podwileńskich 12 lipca – koncert „Muszla talentów. Arie i operetki” 19 lipca – koncert „Pamiętasz, była taka piosenka” 26 lipca – scena przy stoliku „Mąż i żona” Aleksandra Fredry 2 sierpnia – scena przy stoliku „Wieczór poezji i miłości” 9 sierpnia – koncert Poezji Wysokiej Próby 16 sierpnia – koncert niespodzianka

red.