Leśne koncerty (i nie tylko)
Muzyczne wakacje w Elblągu oznaczają jedno – cykl niedzielnych koncertów w Bażantarni. Kogo w tym roku usłyszymy w Muszli Koncertowej w ramach Letniego Salonu Muzycznego?
Elbląskie Towarzystwo Kulturalne w tym roku zaprasza na siedem koncertów. Muzyczne lato w naszym mieście rozpocznie się już 5 lipca. Na scenie wystąpi Kapela Kawalerów Podwileńskich. I potem już co niedzielę będziemy mogli wysłuchać muzyki na świeżym powietrzu lub obejrzeć ciekawe występy aktorów z elbląskiego teatru. Letni Salon Muzyczny w Bażantarni zakończy się 16 sierpnia koncertem niespodzianką.
Program Letniego Salonu Muzycznego:
5 lipca – koncert Kapeli Kawalerów Podwileńskich
12 lipca – koncert „Muszla talentów. Arie i operetki”
19 lipca – koncert „Pamiętasz, była taka piosenka”
26 lipca – scena przy stoliku „Mąż i żona” Aleksandra Fredry
2 sierpnia – scena przy stoliku „Wieczór poezji i miłości”
9 sierpnia – koncert Poezji Wysokiej Próby
16 sierpnia – koncert niespodzianka