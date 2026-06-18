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Leśne koncerty (i nie tylko)

 Elbląg, Leśne koncerty (i nie tylko)
fot. Anna Dawid (arch. portEl.pl)

Muzyczne wakacje w Elblągu oznaczają jedno – cykl niedzielnych koncertów w Bażantarni. Kogo w tym roku usłyszymy w Muszli Koncertowej w ramach Letniego Salonu Muzycznego?

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne w tym roku zaprasza na siedem koncertów. Muzyczne lato w naszym mieście rozpocznie się już 5 lipca. Na scenie wystąpi Kapela Kawalerów Podwileńskich. I potem już co niedzielę będziemy mogli wysłuchać muzyki na świeżym powietrzu lub obejrzeć ciekawe występy aktorów z elbląskiego teatru. Letni Salon Muzyczny w Bażantarni zakończy się 16 sierpnia koncertem niespodzianką.

 

Program Letniego Salonu Muzycznego:

5 lipca – koncert Kapeli Kawalerów Podwileńskich

12 lipca – koncert „Muszla talentów. Arie i operetki”

19 lipca – koncert „Pamiętasz, była taka piosenka”

26 lipca – scena przy stoliku „Mąż i żona” Aleksandra Fredry

2 sierpnia – scena przy stoliku „Wieczór poezji i miłości”

9 sierpnia – koncert Poezji Wysokiej Próby

16 sierpnia – koncert niespodzianka

 


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