Letni salon żegnamy operetką 

To był ostatni Letni Salon Muzyczny w tym sezonie. W niedzielę (17 sierpnia) wysłuchaliśmy największych przebojów operetki w wykonaniu Magdaleny Poronin i Przemysława Radziszewskiego. Zdjęcia.

Za nami siedem koncertów Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni. Cykl zakończył „Operetki czar” i zgromadził naprawdę liczną rzeszę melomanów.

- To potwierdza, że wydarzenia tego typu są bardzo potrzebne. Jaki jest przepis na ten sukces? Salon ma wieloletnią tradycję, odbywa się w pięknym miejscu, latem, w niedzielne popołudnie. Mamy też dobrze dobrany repertuar do tego typu miejsca. Operetka zawsze gromadzi dużą publikę, ale dziś nie padł rekord frekwencji na widowni. W 2010 roku na jednym z koncertów było około tysiąc osób – mówi Teresa Wojcinowicz, prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, które jest organizatorem wydarzenia.

Przypomnijmy, że jest ono realizowane w ramach środków budżetu obywatelskiego. Już teraz możemy głosować na projekty Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego przygotowane na następny rok.

- Są to koncerty organowe w kościele św. Wojciecha i elbląskiej katedrze oraz koncerty w Bażantarni – zachęca Teresa Wojcinowicz.

Jednym z partnerów Letniego Salonu Muzycznego jest Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

- Salon ma wieloletnią tradycję i w momencie, gdy dwa lata temu zostałem dyrektorem teatru, przyglądałem się wszystkim inicjatywom, żeby nie zmieniać tego co dobre. A to jest jedna z tych rzeczy, która jest dobra w Elblągu. Myślę, że tylko rozwinęliśmy te formy, które sprawdzają się w takich okolicznościach przyrody, czyli muzyka, lżejszy repertuar. Chociaż zawsze jest jeden wieczór dla tych, którzy szukają sztuki bardziej ambitnej – mówi Paweł Kleszcz, dyrektor elbląskiego teatru.

W niedzielę usłyszeliśmy: Magdalenę Poronin (mezzosopran), Przemysława Radziszewskiego (tenor), Dorotę Artykiewicz - Skrlę (instrument klawiszowy). Koncert prowadził aktor teatru Sewruka Mikołaj Ostrowski.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl była patronem medialnym tegorocznego Letniego Salonu Muzycznego