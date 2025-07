Letnia Mała Akademia Filmowa 2025

Kino Światowid zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Letniej Małej Akademii Filmowej. W środę, 23 lipca, młodzi widzowie poznają świat gatunków filmowych, a po warsztatach zobaczą film „Ben nie ma lekko” – poruszającą i pełną humoru historię łączącą kilka gatunków.

Gatunki filmowe – od westernu po kino superbohaterskie. Zajęcia rozpoczną się o godz. 11.00 i będą okazją, by dowiedzieć się: czym są gatunki filmowe i jaką pełnią rolę w opowiadaniu historii, jakie gatunki były popularne w przeszłości, takie jak western, musical czy kryminał, które gatunki królują obecnie w kinach – m.in. animacje, filmy przygodowe, komedie, jakie nowe formy zyskały uznanie w ostatnich latach – np. kino superbohaterskie czy muzyczne dokumenty sceniczne (filmy koncertowe). Zajęcia będą wzbogacone o fragmenty filmów ilustrujących omawiane gatunki. To świetna okazja do zdobycia wiedzy i rozwijania filmowych zainteresowań.

Seans filmu „Ben nie ma lekko”. Po warsztatach, o godz. 12.30, zapraszamy na film „Ben nie ma lekko” – opowieść o 12-letnim chłopcu, który śpiewa w zespole rockowym, uwielbia gotować i tryska humorem. Gdy zakochuje się w koleżance z klasy i postanawia schudnąć, jego życie zmienia się diametralnie. Film łączy w sobie animację, film familijny, komedię i dramat, pokazując codzienne problemy z dużą dawką empatii i lekkości.

Ceny biletów:

warsztaty: 20 zł/osoba

film: 15 zł/osoba

Zapisy i informacje:

e-mail: kino@swiatowid.elblag.pl

tel. 55 611 02 56 / 697 636 008

Zachęcamy do udziału – Letnia Mała Akademia Filmowa to połączenie edukacji filmowej i dobrej zabawy, która rozwija wyobraźnię i wrażliwość młodych widzów.