Letnia Mała Akademia Filmowa i ostatni Sputnik

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza w środę 21 lipca o godz. 18:00 na projekcję w ramach Replik Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską. Na wszystkich fanów rosyjskiego kina czeka film Aleksandra Lungina pt. „Wielka poezja”

Bohaterami swej opowieści reżyser uczynił dwóch młodych mężczyzn, którzy po powrocie z konfliktu w Donbasie znajdują pracę jako ochroniarze w prywatnej firmie. Do ich obowiązków należy przede wszystkim eskortowanie transportów z pieniędzmi do i z banku. Los sprawia, że pewnego dnia stają się świadkami napadu: Wiktor za swój bohaterski czyn zostaje odpowiednio nagrodzony. Liocha niewyleczony z wojennych traum, zwyczajnie tchórzy. To dramatyczne wydarzenie sprawia, że relacje przyjaciół zostają wystawione na ciężką próbę, lecz z drugiej strony pozwala im to spojrzeć w głąb siebie i podjąć ważne decyzje dotyczące dalszej przyszłości.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.