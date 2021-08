Letnia Mała Akademia Filmowa zaprasza

Olimpijskie zmagania ruszyły pełną parą, dlatego też w sam środek sportowej rywalizacji 4 sierpnia zapraszamy na kolejną odsłonę Letniej Małej Akademii. Naszym małym artystom proponujemy iście sportowe emocje - zaprasza Kino Światowid.

Choć po ostatnim spotkaniu emocje jeszcze nie opadły, a my nadal przeżywamy zmagania dzielnego smoka, to zapraszamy na kolejną odsłonę naszej akademii. O 11 będziemy malować, rysować i dobrze się bawić. Po wymagających warsztatach na małych artystów czeka meta na sali kinowej. O 12 zaczynamy mecz i to nie byle jaki, bo kosmiczny. Jesteście gotowi?

Panie i panowie witajcie na meczu! To szalone połączenie dwóch światów pokazujących, do czego są zdolny rodzice, by znaleźć wspólny język z dzieckiem. LeBron i jego syn Dom, zostają uwięzieni w przestrzeni cyfrowej przez sztuczną inteligencję. Sportowiec musi bezpiecznie wrócić z synem do domu, prowadząc Lolę, Bugsa i całą paczkę bohaterów Looney Tunes do zwycięstwa na koszykarskim parkiecie z drużyną cyfrowych mistrzów, stworzonych przez sztuczny umysł. Takiej plejady gwiazd jeszcze nie widzieliście.

Cena biletu: 30 zł/zajęcia + film. Obowiązują zapisy: 55 611-20-56 lub kino@swiatowid.elblag.pl