Literaci i filantropi nagrodzeni

Elbląską książka roku na Gali Fundacji Elbląg został tomik poetycki Bogumiły Salmonowicz „Między nami czerwienieją chwile“. To już trzeci tomik elbląskiej poetki, która zdobyła tytuł „Książki roku“ Fundacji Elbląg. I tym samym „Między nami czerwienieją chwile“ dołączyła do „BoSej“ i „Femoglobiny“. - Jestem z niego bardzo dumna, bo mocno nad nim sama pracowałam. Przypuszczam, że jakieś wartości literackie, może emocjonalne, ta książka przedstawia skoro została dostrzeżona przez lokalne środowisko. Nagroda ma dla mnie duże znaczenie, bo to zawsze przyjemne i miłe, że jest się dostrzeganym - mówiła Bogumiła Salmonowicz.

„Bajki z głowy i serca“ Marcina Wiśniewskiego to z kolei rękopis roku. - Dlaczego bajki? Jestem ojcem i sytuacje, które są opisane w książce rzeczywiście się wydarzyły. Czasem jest to zlepek dwóch, trzech wydarzeń z życia. Trudne sytuacje, w które „wrobił się“ początkujący ojciec wychowujący córkę. Opowiadając dziecku bajki próbuje się z tych sytuacji wyplątać. Każdy utwór składa się z dwóch wątków: to co się wydarzyło w domu i to co jest opowiedziane. Dziecko czasami zadaje trudne pytanie, nie chce czegoś zrobić, albo stawia przed rodzicem inne wyzwania. I temu trzeba sprostać, wyjaśnić coś dziecku, przekonać go do czegoś. I te bajki mi w tym pomagały - mówił Marcin Wiśniewski o swojej książce.

Główna nagrodą w kategorii Elbląski rękopis roku jest wydanie nagrodzonej książki przez Fundację Elbląg. W tej samej kategorii jury zdecydowało się uhonorować wyróżnieniem Wiesławę Parys za tomik poetycki „Moje miejscówki“.- To tomik dotyczy Elbląga, okolic i miejsc, które w jakiś sposób mnie określają. To Elbląg, jego ulice, park Kajki, Kąty Rybackie... Miejsca, w których bywam i przez które mogę sama siebie opowiedzieć. Jestem elblążanką z urodzenia i stwierdziłam, że teraz, kiedy jestem na emeryturze, najbardziej interesujące jest to miejsce, świat, przyroda. To jest bardziej narracyjne wierszowanie, trochę jest tam satyry, zabawy - w taki sposób Wiesława Parys opisywała swoje dzieło.

„Między nami czerwienieją chwile“ ma już fizyczną postać. Czas wydania dwóch pozostałych pozycji jest jeszcze nieznany.

Dzisiejsza Gala była także okazja do uhonorowania darczyńców. Tytułem „Filantropa roku“ uhonorowano firmę WAITW. - Tak naprawdę, to nie wiedziałem, że taki konkurs istnieje. Kolega mnie zgłosił. Czemu warto pomagać? Nie wiem. Pomagam, bo kiedyś mi ktoś pomógł - mówił zaskoczony Ariel Zubiel z firmy WAITW.

- Jako Fundacja Elbląg chcemy doceniać i pokazywać dobre praktyki, tak aby coraz więcej osób chciało pomagać, chciało się angażować w różnego rodzaju działania. W tym roku nagrodziliśmy firmę WAITW za bardzo duże wsparcie finansowe i rzeczowe ponad 20 różnych elbląskich podmiotów, w tym organizacji pozarządowych na łączną kwotę 276 tys. zł - wyjaśnił Krzysztof Grablewski, prezes Fundacji Elbląg.

- Fundacja Elbląg wspiera nie tylko zdolnych uczniów, ale także osoby z niepełnosprawnościami. Są także fundusze dla organizacji pozarządowych. Trafiłam tutaj przez tatę, który jest wolontariuszem fundacji. Byłam młodą, zdolną szachistką z wynikami w sporcie i w szkole. Stypendium pozwala mi m. in. na opłacenie wyjazdów na turnieje, ale także np. na książki, czy korepetycje - dodała Lidia Czarnecka, elbląska szachistka i wieloletnia stypendystka Fundacji Elbląg.

