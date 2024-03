Lokomotywa pełna dzieci

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza rodziców/opiekunów z dziećmi w wieku 2-3 lata na zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”, a z nieco starszymi 4-6 lat na „Biblioteczny podwieczorek”. W trakcie zajęć będzie mnóstwo świetnej zabawy i ciekawe książkowe historie. Obowiązują zapisy. Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem na marzec.

Zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce” :

13 marca, godz. 10:30 – zajęcia inspirowane będą książką „Miś Foszek nie chce jeść warzyw” Joanny Krzemień-Przedwolskiej. Śledząc przygody misia, dzieci dowiedzą się, że warzywne potrawy też mogą być bardzo smaczne. W programie zajęć będą też zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

28 marca, godz. 10:30 – zajęcia inspirowane będą książką „Gdzie jest kaczuszka?”. Wspólna lektura książeczki z ruchomymi elementami będzie doskonałą okazją do poćwiczenia koordynacji oko-ręka oraz nauki rozpoznawania kolorów. W programie zajęć będą też zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Zajęcia „Biblioteczny podwieczorek”:

21 marca, godz. 16:30 – zajęcia inspirowane będą książką „Bocian z łąki” Zofii Staneckiej. Z okazji pierwszego dnia wiosny uczestnicy poznają historię bocianiej rodziny: Bolka i Malwiny oraz ich dzieci. Dowiedzą się również wielu ciekawostek na temat życia bocianów. Zajęcia pełne będą zabaw, piosenek i innych atrakcji, a w części plastycznej powstaną efektowne i łatwe w wykonaniu bociany – zapowiada Elżbieta Zielińska.

„Bajkowy podwieczorek” to cykl popołudniowych spotkań w bibliotece dla małych czytelników w wieku 4-6 lat, mający na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni do słuchania, czytania, zabawy oraz tworzenia w oparciu o literaturę dla najmłodszych.

Więcej informacji i zapisy:

Filia nr 4 Lokomotywa

ul. Ogólna 59

tel. (55) 625 60 90