Ma być łatwiej. Nowy system w Bibliotece Elbląskiej

Czytelnik Biblioteki Elbląskiej potrzebuje książkę (e book, audiobook), której nasza biblioteka nie posiada fizycznie. System Primo pozwala szybko znaleźć, która z polskich bibliotek ją ma. Potem wystarczy tylko zwrócić się do Biblioteki Elbląskim z wnioskiem o wypożyczenie międzybiblioteczne. To tylko jedna z funkcjonalności systemów Primo i Alpha, które zostały wdrożone w BE.

W ubiegłym roku Biblioteka Narodowa ogłosiła konkurs o bezpłatne wdrożenie systemu Alma i wyszukiwarki Primo w dużych bibliotekach w Polsce. Biblioteka Elbląska została zakwalifikowana do tego programu i po 10 miesiącach intensywnych prac system jest gotowy do działania. Przede wszystkim ułatwi on prace bibliotekarzom, a czytelnikom pomoże w tzw. „wypożyczeniach międzybibliotecznych“.

„System działający w chmurze oraz połączone katalogi pozwolą rozwijać bibliotekom nowe formy działania, a także kompleksowo dostarczać użytkownikom relewantną, opracowaną według jednolitych zasad informację o ich zbiorach. Dla bibliotek oznacza to brak konieczności lokalnej instalacji systemu (uniezależnienie się od systemu operacyjnego na stacjach roboczych), utrzymywania zaplecza serwerowego czy zakupu licencji. Obsługa systemu odbywać się będzie poprzez przeglądarkę internetową, a biblioteki zyskają dostęp do stałych aktualizacji oprogramowania.“ - czytamy na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

- To najnowocześniejsze rozwiązania, które są dostępne na rynku usług bibliotecznych. Biblioteka Elbląska dołączyła do grona 115 bibliotek, które współkatalogują z Biblioteką Narodową swoje zbiory w jednym systemie bibliotecznym. Systemy Alma i Primo są zaimplementowane w największych bibliotekach na świecie np. na Uniwersytecie Harvarda, a także Cambridge - mówił Kacper Trzaska, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej.

fot. Mikołaj Sobczak

Co to oznacza dla czytelników? - W nowym systemie katalog można sobie ustawić na dwa sposoby: aby pokazywał tylko to, co jest w Bibliotece Elbląskiej lub aby pokazywał też połączone katalogi. Jeżeli interesującą nas książkę odnajdziemy w Krakowie, to, tak jak zawsze, trzeba będzie skontaktować się z wypożyczalnią międzybiblioteczną w naszej bibliotece. I Biblioteka Elbląska sprowadzi ja z Krakowa dla konkretnego czytelnika. Dla czytelnik jest to o tyle łatwiej, że wie od razu w jakiej bibliotece w innym mieście znajduje się poszukiwana przez niego pozycja - tłumaczyła Renata Milewska z Biblioteki Elbląskiej.

Nowe systemy zostały sfinansowane z Programu Rozwoju Czytelnictwa. Koszty podłączenia systemu i utrzymania w bibliotekach ponosi Biblioteka Narodowa. Dla bibliotek przystępujących podłączenie i utrzymanie jest darmowe. Biblioteka Elbląska przez dwa lata będzie korzystała z systemu bezpłatnie. - Samodzielnie nie byłoby nas stać na zakup tego oprogramowania. Za nic nie płaciliśmy. Mogę tylko powiedzieć, że Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego kupiła to oprogramowanie z grantu jeszcze przed wdrożeniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dwa lata temu zapłaciła 1,5 mln. zł - mówił Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej.

Z nowego systemu można korzystać od 24 listopada. Klienci Biblioteki otrzymają także nowe karty biblioteczne. Dotychczasowe konta biblioteczne zachowują swoją ważność. Konieczna będzie jedynie zmiana hasła w systemie Primo, o czym czytelnik zostanie poinformowany mailem. Czas wypożyczenia książek został przedłużony do końca roku.