Magia akwareli - Trzy artystki, trzy światy emocji

Papier, pigment, woda, pasja – te cztery słowa doskonale oddają ducha wystawy, która już 7 maja zagości w elbląskiej Galerii CSE „Światowid”. Wydarzenie to nie tylko uczta dla miłośników sztuki, ale też wyjątkowa okazja, by spotkać się z twórczością trzech niezwykłych artystek ze Szwecji – Fridy Lorén, Imbi Rahumaa i Karin Johansson. Wszystkie łączy miłość do techniki akwareli – kapryśnej, nieprzewidywalnej, a zarazem niezwykle ekspresyjnej.

Frida Lorén – emocje zapisane pędzlem Frida Lorén to artystka o niezwykle bogatej edukacji artystycznej. Swoje umiejętności rozwijała m.in. w Forum Art School w Malmö, Gerlesborgs Art School oraz pod okiem tak wybitnych nauczycieli jak Arne Isaksson czy Anna Törnquist. Od 2006 roku całkowicie oddała się akwareli, fascynując się jej nieprzewidywalnością i możliwościami wyrazu. „W swoim malarstwie chcę dotknąć widza, stworzyć atmosferę, przekazać najgłębsze uczucia” – mówi Frida. Jej prace to subtelne portrety emocji, zaklęte w wodzie i barwach, gdzie każda plama i każdy cień ma znaczenie. Imbi Rahumaa – światło Północy w akwareli Mieszkająca i tworząca w Sztokholmie Imbi Rahumaa jest nie tylko malarką, ale też doktorem nauk humanistycznych. Jej edukacja artystyczna obejmuje renomowane szkoły w Szwecji (Edsvik Konstskola, Gerlesborgsskolan), a także liczne kursy i podróże malarskie po Hiszpanii, Francji i Włoszech. Inspirację czerpie przede wszystkim z natury – zwłaszcza z nordyckiego światła, które potrafi przemienić najprostszy krajobraz w magiczną opowieść. Jej prace balansują między rzeczywistością a abstrakcją, ukazując ulotność chwili. Karin Johansson – światło przez pęknięcie „We wszystkim jest pęknięcie. To właśnie przez nie przedostaje się światło.” – ten cytat Leonarda Cohena idealnie oddaje ducha twórczości Karin Johansson. Jej malarstwo to połączenie abstrakcji i figuratywności, subtelnej gry kolorów i emocji. Technika akwareli fascynuje ją od lat – za jej nieprzewidywalność, swobodę, ale też możliwość kontroli. Karin wystawia swoje prace od połowy lat 90., zarówno w Szwecji, jak i za granicą. Każda jej akwarela to zaproszenie do świata, gdzie ulotność staje się wartością samą w sobie. Akwarela – renesans emocji i ekspresji Choć technika akwareli sięga czasów prehistorycznych, to dziś przeżywa prawdziwe odrodzenie – szczególnie w Skandynawii. Malarstwo staje się nie tylko sposobem ekspresji, ale też intymną rozmową artysty z widzem. Obrazy powstają z impulsu, emocji i światła – to właśnie one kształtują każde dzieło. Kurator wystawy Krzysztof Cywiński zaprasza na niezwykłe spotkanie ze sztuką, która dotyka najgłębszych strun duszy. Wernisaż wystawy Środa, 7 maja 2025 r., godz. 17 Miejsce: Galeria I piętro, CSE „Światowid” w Elblągu Wstęp wolny.

CSE Światowid