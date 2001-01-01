Magiczny świat ilustracji przestrzennych pop-up: warsztaty dla dzieci

Zapraszamy na niezwykłą przygodę z wyobraźnią podczas warsztatów ilustracji i książeczek przestrzennych pop-up prowadzonych przez mistrza sztuki opowiadania – Michała Malinowskiego z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, które odbędą się w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj w sobotę, 23 sierpnia, o godz. 12:00. Wstęp wolny.

Podczas warsztatów odkryjemy magiczny świat ilustracji przestrzennych pop-up – nauczymy się, jak za pomocą papieru, kolorów i kilku prostych trików tworzyć niesamowite, trójwymiarowe obrazy, które dosłownie wyskakują z książki! Michał Malinowski, prawdziwy czarodziej słowa i obrazu, poprowadzi nas krok po kroku przez fascynujące techniki tworzenia pop-upów. Razem będziemy budować ruchome sceny, zaskakujące konstrukcje i kreatywne opowieści, które zachwycą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Warsztaty to idealna propozycja dla każdego, kto pragnie wyruszyć w kreatywną podróż, rozwinąć swoje zdolności artystyczne i przeżyć coś naprawdę wyjątkowego. Dołącz do nas i przekonaj się, że z wyobraźnią wszystko jest możliwe! - zaprasza Małgorzata Adamska z Bulaja.

Więcej informacji:

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj

ul. Zamkowa 1

tel. (55) 625 60 23

Wydarzenie organizowane jest przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu we współpracy z Biblioteką Elbląska im. C. Norwida w ramach zadania publicznego „Świąteczna biblioteka”.

Zrealizowano przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg.