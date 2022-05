Jeśli lubicie czytać książki i o nich rozmawiać, zapraszamy na majowe spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki działających w Bibliotece Elbląskiej.

5 maja (czwartek), o godz.17:30, spotkanie odbędzie się online na komunikatorze messenger – DKK dla młodzieży i rozmowa o książce „Marina” autorstwa Carlosa R. Zafona (moderatorka: Małgorzata Gwóźdź; zgłoszenia: 55 625 60 95/96)

O książce z opisu wydawcy:

Barcelona, lata osiemdziesiąte XX wieku. Oscar Drai, zauroczony atmosferą podupadających secesyjnych pałacyków otaczających jego szkołę z internatem, śni swoje sny na jawie. Pewnego dnia spotyka Marinę, która od pierwszej chwili wydaje mu się nie mniej fascynująca niż sekrety dawnej Barcelony. Śledząc zagadkową damę w czerni, odwiedzająca co miesiąc bezimienny nagrobek na cmentarzu dzielnicy Sarriá, Oscar i jego przyjaciółka poznają zapomnianą od lat historię rodem z Frankensteina i XIX-wiecznych thrillerów. Historię, której dramatyczny finał ma się dopiero rozegrać…

6 maja (piątek), o godz. 16:30, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Dyskusyjny Klub Mangi dla młodzieży 12+ i rozmowa o mandze „Jak leczyć magiczne stworzenia. Dziennik medycyny magicznej” (moderatorka: Żaneta Łyczyszyńska; zgłoszenia: 55 625 60 23)

O mandze z opisu wydawcy:

W świecie, w którym magia została prawie całkowicie wyparta przez naukę, mało kto wierzy już w skuteczność zaklęć i rytuałów. Czarodziejskie receptury tracą na znaczeniu, gdyż magia nie działa na osoby, które w nią nie wierzą. W tej nowej rzeczywistości zaczyna brakować miejsca dla mitycznych stworzeń. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Ziska, młoda dziewczyna pochodząca z rodziny magów, która szkoli się u doktora weterynarii. Łącząc dwa różne źródła wiedzy o leczeniu zwierząt, razem ze swoim mentorem próbują ocalić jak najwięcej niezwykłych stworzeń, które powoli odchodzą w zapomnienie.

10 maja (wtorek), o godz.12:00, Kostka, ul. J. Wybickiego 20 – DKK dla seniorów i rozmowa o książce „Chrobot” autorstwa Tomasza Michniewicza (moderatorka: Anna Romańczuk; zgłoszenia: 55 625 60 95/96)

O książce z opisu wydawcy:

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, z jakimi problemami borykają się ludzie w Afryce, na dalekiej Syberii czy w ultra nowoczesnych japońskich miastach? Wszyscy żyjemy w tych samych czasach, ale każdy z nas ma inne spojrzenie na świat i życie. Taką tematykę podjął w swojej książce reportażysta Tomasz Michniewicz.

Autor książki w niezwykle plastyczny sposób, poprzez pryzmat siedmiu historii opowiedzianych przez dzieci pochodzące z zupełnie innych krajów na świecie, mówi o możliwościach i problemach, jakie wynikają z miejsca zamieszkania. Poznajemy luźno wplecione w książkę opowieści dzieci z Finlandii, Japonii, Ugandy, Kolumbii, Kalkuty, Indii i Stanów Zjednoczonych. Dziecięce doświadczenia pozwalają poznać odmienną perspektywę na podstawowe aspekty ludzkiej egzystencji, jak edukacja, przyjaźń, wychowanie czy stosunek do pracy.

Reportażysta ukazuje czytelnikom, jak drastycznie różne są warunki bytowania ludzi na świecie, jak bardzo miejsce urodzenia determinuje naszą przyszłość. Dziecko dorastające w Finlandii czy Japonii z pewnością będzie miało inne możliwości rozwoju i samorealizacji niż wychowujące się w Kalkucie czy Indiach.

10 maja (wtorek), o godz. 17:30, filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31 – DKK dla dorosłych i rozmowa o książce „Preparator” autorstwa Huberta Klimko-Dobrzanieckiego (moderatorka: Katarzyna Jabłonowska; zgłoszenia: 55 625 60 80/81)

O książce z opisu wydawcy:

Jest to powieść o pracowniku łódzkiego prosektorium, swego rodzaju spowiedź, w której bohater opowiada swoje życie i świat, który go ukształtował. Pierwowzór bohatera książki został skazany za kazirodztwo, nekrofilię i podwójne morderstwo. Jednak historia opowiedziana w powieści, mimo tej przerażającej zapowiedzi, jest zupełnie o czym innym. Jest to opowieść o smutku, żalu i samotności. Tytułowy preparator dobrze wie, że jest naznaczony społecznym piętnem – i coraz bardziej popada w osamotnienie. W świecie, w którym żyje, każdy nosi w sobie złość. Wycofany ojciec, zrzędliwa matka z wiecznymi pretensjami, apodyktyczna siostra, nieszczęśliwa w małżeństwie żona. Na życie składają się żal, poczucie straty, niezadowolenie. Gdzieś tam rodzi się zło…

18 maja (środa), o godz. 16:30, Kostka, ul. J. Wybickiego 20 – DKK dla dzieci i rozmowa o książce „Mały Książę. Rozszerzona rzeczywistość” autorstwa Antoine’a de Saint Exupery’ego (moderatorka: Małgorzata Gwóźdź; zgłoszenia: 55 625 60 95/96)

O książce z opisu wydawcy:

Tym razem ponadczasowa opowieść z nieprzemijającymi mądrościami poszerza swoją rzeczywistość. Za pomocą narzędzi multimedialnych (tablety, smartfony) możemy przenieść książkowe i płaskie ilustracje w świat wirtualny, którego stajemy się uczestnikiem. Trójwymiarowy Mały Książę, którego możemy dotknąć, planeta z aktywnym wulkanem czy pulsująca galaktyka to tylko nieliczne książkowe atrakcje.

24 maja (wtorek), o godz. 16:30, Biblioteka literacka, ul. św. Ducha 3-7 – DKK dla dorosłych i rozmowa o książce „Wieniawa. Szwoleżer na Pegazie” autorstwa Mariusza Urbanka (moderatorka: Halina Samson; zgłoszenia: tel. 55 625 60 17)

O książce z opisu wydawcy:

Pierwszy Ułan II Rzeczypospolitej. Bolesław Wieniawa-Długoszowski to wybitna i niezwykła postać w historii Polski. Jego barwna legenda, choć nie zawsze prawdziwa, jest żywa do dziś. Podczas wielkiej wojny 1914-1918, a potem podczas wojny polsko-bolszewickiej był żołnierzem i lekarzem. Był wiernym i oddanym adiutantem oraz przyjacielem marszałka Józefa Piłsudskiego. Był bywalcem “Adrii” i kawiarni “Ziemiańska”, bawił się w towarzystwie znanych artystów i literatów – Tuwima, Słonimskiego, Wierzyńskiego, stając się bohaterem ich wierszy. Wieniawa był ambasadorem w Rzymie, a także prezydentem Rzeczypospolitej przez cztery wrześniowe dni 1939 roku. Był człowiekiem, dla którego hasło “Bóg, Honor, Ojczyzna” było sensem życia.

Dyskusyjne Kluby Książki to projekt Instytutu Książki adresowany do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

W ramach działalności Dyskusyjnych Klubów Książki odbywają się spotkania, podczas których dyskutuje się o książkach, ale również odbywają się spotkania z pisarzami i krytykami literackimi. To klubowicze decydują, jakie książki będą omawiane podczas spotkań. Co istotne, książki omawianej na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki nie trzeba kupować, wystarczy zgłosić się do moderatorki klubu i wypożyczyć ją na okres miesiąca, żeby móc przygotować się do rozmowy (moderatorka dysponuje dziesięcioma egzemplarzami).

Zapraszamy do dołączenia do klubów działających w bibliotece. Przyjdź, porozmawiaj, zaprzyjaźnij się z innymi książkowymi molami!