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Malborskie Obchody Nocy Świętojańskiej

 Elbląg, Malborskie Obchody Nocy Świętojańskiej

Już w ten piątek rozpoczynają się Malborskie Obchody Nocy Świętojańskiej. Wydarzenie będzie trwało 3 dni: 19-21 czerwca 2026.Centralnym punktem obchodów będzie Jarmark Św. Jana, który zgromadzi ponad 50 wystawców oferujących rękodzieło, wyroby regionalne, antyki oraz lokalne smaki.

Organizatorzy przygotowali również strefę piknikową – miejsce odpoczynku i spotkań u stóp Pałacu Wielkich Mistrzów.

Wstęp na Międzymurze Zachodnie na Zamku w Malborku kosztuje symboliczną złotówkę.

Gdy zapadnie zmrok zapraszamy na wyjątkowe przeżycia w historycznej scenerii - wielu niezapomnianych wrażeń dostarczy nocne zwiedzanie zamku.

 

Wraz z lokalnymi instytucjami przygotowaliśmy:

- jarmark Św. Jana z ofertą ponad 50 wystawców

- warsztaty edukacyjne, w tym grę terenową Władca Wód

(zapisy: https://forms.gle/jSH5xLWCYpJVkjP37)

- strefę piknikową z ofertą gastronomiczną wystawców i partnerów

- kino plenerowe z projekcją filmu „Robin Hood" (https://fb.me/e/68kHlQ2u7)

- nocne zwiedzanie Zamku (bilety: bilety.zamek.malbork.pl)

 

Wejście na Międzymurze Zachodnie za symboliczną złotówkę.

 

Podczas Malborskich Obchodów Nocy Świętojańskiej na mieszkańców i turystów czeka jeszcze wiele innych atrakcji. Pełen program wydarzenia jest dostępny na stronie zamek.malbork.pl


A moim zdaniem...

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