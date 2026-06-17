Malborskie Obchody Nocy Świętojańskiej
Już w ten piątek rozpoczynają się Malborskie Obchody Nocy Świętojańskiej. Wydarzenie będzie trwało 3 dni: 19-21 czerwca 2026.Centralnym punktem obchodów będzie Jarmark Św. Jana, który zgromadzi ponad 50 wystawców oferujących rękodzieło, wyroby regionalne, antyki oraz lokalne smaki.
Organizatorzy przygotowali również strefę piknikową – miejsce odpoczynku i spotkań u stóp Pałacu Wielkich Mistrzów.
Wstęp na Międzymurze Zachodnie na Zamku w Malborku kosztuje symboliczną złotówkę.
Gdy zapadnie zmrok zapraszamy na wyjątkowe przeżycia w historycznej scenerii - wielu niezapomnianych wrażeń dostarczy nocne zwiedzanie zamku.
Wraz z lokalnymi instytucjami przygotowaliśmy:
- jarmark Św. Jana z ofertą ponad 50 wystawców
- warsztaty edukacyjne, w tym grę terenową Władca Wód
(zapisy: https://forms.gle/jSH5xLWCYpJVkjP37)
- strefę piknikową z ofertą gastronomiczną wystawców i partnerów
- kino plenerowe z projekcją filmu „Robin Hood" (https://fb.me/e/68kHlQ2u7)
- nocne zwiedzanie Zamku (bilety: bilety.zamek.malbork.pl)
Wejście na Międzymurze Zachodnie za symboliczną złotówkę.
Podczas Malborskich Obchodów Nocy Świętojańskiej na mieszkańców i turystów czeka jeszcze wiele innych atrakcji. Pełen program wydarzenia jest dostępny na stronie zamek.malbork.pl