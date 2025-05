Mały Książę u Sewruka

Rolę Małego Księcia (naprzemiennie w kolejnych spektaklach) zagrają aktorzy dziecięcy: Jacek Iwanow, Jeremi Janiszewski, Franciszek Martuszewski i Nikodem Stasiorowiski. Na scenie obejrzymy także: Filipa Warota (Pilot), Patrycję Bukowczan (Żmija), Martę Masłowską (Lis), Dominika Blocha (Latarnik), Juliana Knafa (Król) i Mikołaja Ostrowskiego (Geograf). Autorką scenografii i kostiumów jest Natalia Kołodziej.

- Chciałem pokazać możliwości techniczne elbląskiego teatru, stąd zobaczycie państwo głębię tej sceny. Lubię pokazywać przestrzeń, dal, co daje również możliwości świecenia i jest tutaj podkreślone scenografią. Jednocześnie używamy całej techniki, która jest do dyspozycji teatru, obrotówki, zapadni. Zaprosiliśmy do współpracy aktorów dziecięcych. Nie wyobrażam sobie, żeby postać Małego Księcia grała młoda aktorka, czy młody aktor. Tak zdarza się w innych inscenizacjach, jednak moim zdaniem jest to wbrew autorowi książki, który pokazuje w niej dwa światy: dziecięcy i dorosłych. Nie może ktoś dorosły udawać dziecka – mówi Cezary Domagała.