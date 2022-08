Miasto.Gramy - dwa koncerty, jeden cios!

Z kolejnymi koncertami w ramach cyklu Miasto.Gramy przenosimy się nad rzekę, na Przystań Grupy Wodnej. Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza w sobotę 13 sierpnia na żywą muzykę grup Sneaky Jesus oraz Michał Jan & Immortal Onion.

Już tylko trzy koncerty zostały do zakończenia letniego cyklu muzycznego Miasto.Gramy, organizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?

Szukając ciekawych elbląskich miejsc prezentacji, po wizycie na schodach przed SSP3 wracamy na Przystań Grupy Wodnej, gdzie patrząc na naszą rzekę i za nią na elbląską Starówkę posłuchamy propozycji dwóch arcyciekawych zespołów. Tym razem muzycznie propozycja najbardziej przypadnie do gustu miłośnikom kreatywnych połączeń stylistyk. Jazz przeplatał się będzie z minimalizmem, funkiem, elektroniką, post punkiem, a momentami wręcz progresywnym metalem.

Sobota 13 sierpnia, Przystań Grupy Wodnej (Wybrzeże Gdańskie 12, nad rzeką vis a vis Starego Miasta)

godz. 19:00 - sneaky jesus

około godz. 20:30 - Michał Jan & Immortal Onion

sneaky jesus

Wrocławski kwartet grający muzykę nieszablonową. Zespół łączy brzmienia breakbeatu, polskiego jazzu, dubu, hardcore punku, psych rocka i hip-hopu bez przywiązywania zbyt dużej wagi do zasad każdego z tych gatunków. W muzyce sneaky jesus znajdziecie tylko dwie zasady: nie myśl za dużo i ufaj emocjom.

Kwartet tworzą: Maciej Forreiter, którego gitara potrafi i potężnie grzmieć i bujać jak lekki zefirek, Matylda Gerber dmąca w saksofon z ogromną potęgą i emocjonalną głębią, Beniamin Łasiewicki, który na basie przenosi harmonię w inny wymiar, a jego groove jest idealnym uziemieniem dla całej formacji, Filip Baczyński, który na perkusji porusza się w szerokim spektrum dynamicznym i dodaje do rytmu wiele unikalnych zmian.

sneaky jesus chcą budować na fundamencie ich debiutu pt. „For Joseph Riddle”. Prace nad nowym materiałem trwają. Najświeższe kompozycje kwartetu oddają nastrój polskiego post industrialnego krajobrazu oraz odnoszą się do emocji związanych z aktualnym życiem i tworzeniem Polsce.

Michał Jan & Immortal Onion

Zespół Immortal Onion ugruntował już sobie pozycję jednego z najciekawszych projektów nowej fali polskiego jazzu. Po dwóch świetnie przyjętych albumach (debiutanckiego “Ocelot of Salvation” z 2017 i wydanego w U Know Me “XD [Experience Design]” z 2020) prezentuje płytę „Screens”, która została nagrana z inicjatywy trójmiejskiego kompozytora i saksofonisty Michała Jana Ciesielskiego.

Skomponowane przez Michała utwory pokazują, że fuzja nowoczesnego jazzu z elektroniką może być wciąż świeża i porywająca. „Screens”, gdzie obok Michała, Tomira, Wojtka i Ziemowita pojawia się wielu instrumentalnych gości to zdecydowanie mocny krok do przodu w wykonaniu wciąż młodych muzyków z Trójmiasta.

Gatunkowo Immortal Onion oferuje odważne połączenie wielu pozornie odległych stylów – jazzu, muzyki filmowej, minimalizmu, a także fusion, muzyki elektronicznej, a nawet progresywnego metalu.

Wyjątkowe brzmienie grupy wywodzi się z różnorodności stylistycznej i umiejętnego połączenia złożonych rytmicznie, energetycznych riffów z minimalistycznymi, transowymi bitami i lirycznymi motywami.

Cykl Miasto.Gramy realizowany jest dzięki współfinansowaniu przez Samorząd Miasta Elbląg.

Następne wydarzenia:

20 sierpnia - Bibobit|Osiecka i Elbląska Orkiestra Kameralna (dziedziniec Muzeum A-H)

