Miasto.Gramy - po raz ostatni

Letni cykl wydarzeń muzycznych Miasto.Gramy organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? dobiega końca. Na finał w sobotę 20 sierpnia piosenki Osieckiej w rytmach funk i hip-hop zagra Bibobit wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną.

Organizatorzy cyklu Miasto.Gramy zaprosili słuchaczy na Targowisko Miejskie (grupa Ńoko), w pobliże Groty w Parku Planty (Nene Heroine) do Amfiteatru na Dolince (Nick Sinckler), na Przystań Grupy Wodnej (Róża, Wczasy, P.Unity, Sneaky Jesus i Michał Jan & Immortal Onion, spotkanie z Anną Gacek i KiŻ) oraz na Górę Chrobrego (Rasm Almashan).

Ostatnie wydarzenie Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaplanowało na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Finał w świetnym tanecznym klimacie zapewni poznański Bibobit, który razem z Elbląską Orkiestrą Kameralną zaprosi nas do świata Agnieszki Osieckiej przedstawionego na płycie "Co to za czas".

20 sierpnia, sobota godz. 19:00

Dziedziniec Muzeum Archeologiczno - Historycznego (Bulwar Zygmunta Augusta 1)

Wstęp wolny

BIBOBIT | OSIECKA to w równym stopniu przedsięwzięcie muzyczne jak i opowieść biograficzno – psychologiczna.

Laureaci konkursu Męskiego Grania z 2019r. - Bibobit wraz z kwartetem smyczkowym radykalnie wywrócili muzyczną stylistykę utworów mistrzyni słowa.

To wysokoenergetyczny, elektryzujący i (także dosłownie) poruszający spektakl.

W tej podróży przez nowoczesny jazz, po elektronikę, słowo nie schodzi na drugi plan, tylko raczej staje się przepustką do wewnętrznego świata autorki. Osiecka jest w niej przewodnikiem we własnej osobie, bo to jej głos jest narratorem tego przedsięwzięcia. Na bazie koncertu powstał wydany w październiku, w 85-tą rocznicę urodzin Osieckiej album BIBOBIT/OSIECKA "Co to za czas". Album został ogłoszony trzecią najlepszą płytą z muzyką polską 2021 roku przez portal onet.pl . Wcześniej zdobył miano albumu tygodnia m. in. w RADIO 357, Radio Nowy Świat. Utwory pochodzące z tego wydawnictwa zagościły na stałe w Radio 357 i Radio Nowy Świat, a piosenkę „Życie nie stawia pytań" można także usłyszeć w playliście Rmf Classic. Bibobit w 2019 roku zostali laureatami konkursu Męskie Granie YOUNG i uczestnikami 10-tej edycji trasy Męskie Granie.

Ich debiutancki album Podróżnik, na którym zaśpiewała także Urszula Dudziak, branżowy portal JazzPRESS określił „energetyczną petardą o sile bomby termobarycznej". Pod koniec ubiegłego roku ich wspólny utwór z Anią Rusowicz pod tytułem "Kropla" podbił serca słuchaczy Radia 357.

W Elblągu grali już kilkukrotnie za każdym razem wywołując reakcje (chyba) wyłącznie fantastycznej satysfakcji.

Elbląskiej Orkiestry Kameralnej lokalnym miłośnikom muzyki przedstawiać nie trzeba. Na zaproszenie grupy Bibobit wzbogacą nowoczesne aranżacje utworów o delikatne i ekspresyjne tło. Towarzyszenie muzycznej wizytówki Elbląga zapowiada nic innego jak wielkie emocje!

Patronat medialny nad cyklem Miasto.Gramy objęła Elbląska Gazeta Internetowa PortEl.pl