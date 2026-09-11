„Mieczysław Białkiewicz - Żołnierz, artysta, emigrant, bohater"

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy „Mieczysław Białkiewicz - Żołnierz, artysta, emigrant, bohater”. Jest to plenerowa ekspozycja, która prezentuje życie i dokonania majora Mieczysława Białkiewicza - żołnierza 4 Pułku Pancernego „Skorpion”, uczestnika kampanii wrześniowej, walk o Tobruk i Monte Cassino oraz kawalera Orderu Virtuti Militari.

Fot. MAH

Wystawa ukazuje jego wojenny szlak bojowy, działalność artystyczną, w tym stworzenie legendarnego symbolu pułku – pustynnego skorpiona, a także powojenne losy na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie angażował się w działalność polonijną i kombatancką.

Ekspozycja, przygotowana przez Instytut Strat Wojennych, ukazuje nie tylko niezwykłą drogę jednego człowieka, ale także los całego pokolenia polskich żołnierzy, artystów i emigrantów, którzy mimo wojennego rozproszenia pozostali ambasadorami polskości i pamięci historycznej. Postać Mieczysława Białkiewicza i idea wystawy pokazują, że wojenne straty Polski to nie tylko zniszczenia materialne, ale także utrata ludzi, których doświadczenia na emigracji stały się częścią dziedzictwa, dziś przywracanego przez Instytut.

Wystawa miała swoją premierę w maju tego roku na Monte Cassino, na terenie Polskiego Cmentarza Wojennego, skąd wyruszyła w dalszą trasę po Polsce.

Wernisaż odbędzie się 18 września br. o godzinie 14 na dziedzińcu Muzeum.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że tego dnia odbędzie się również finisaż wystawy „Dary i Zakupy 2023-2025”, podczas którego, w godzinach 12 – 14 będzie można po raz ostatni zwiedzić ekspozycję w towarzystwie jej kuratorów.