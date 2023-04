Międzynarodowa wystawa „Rodzina Wodniccy i Akwarelistki” w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 19 kwietnia (środa) o godz. 18:00 na wernisaż wystawy pt. „Rodzina Wodniccy i Akwarelistki”. Wystawa ma charakter międzynarodowy – wezmą w niej udział artyści z Polski, Szwecji i Norwegii. Na wystawie będzie można podziwiać wiele technik artystycznych, m.in. malarstwo, tkaninę artystyczną, ceramikę, rysunek czy akwarelę. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Słowo od kuratora wystawy - Krzysztofa Cywińskiego:

„Czy Sztuka nie zna granic? Te i inne podobne pytania zadawane są przy okazji wydarzeń kulturalnych albo w pracowniach artystów na całym świecie. Odwieczny dylemat gnębiący co bardziej wrażliwych odbiorców i twórców. Pytanie bez odpowiedzi? Otóż nie! Sztuka na pewno nie zna granic, to jedyny kosmopolityczny twór wymykający się spod nadzoru, posługujący się uniwersalnym językiem i dla tych, którzy chcą nim władać, stanowiący najważniejszy sposób komunikacji.

A co z twórcami? Tu sprawa wydaje się prosta... oni nie mają wyjścia, są bowiem skazani na życie bez granic. Ta wyjątkowa potrzeba wolności, chęć wyrażania się przez sztukę powoduje zdecydowane reakcje. Rodzina Wodnickich, trzy pokolenia artystów, czy umiłowanie wolności jest w nich tak wielkie, że przekazywane jest na następne pokolenia, a może posiadają oprócz niewątpliwego talentu to coś, o czym wszyscy marzymy, ale nie mamy odwagi po to sięgnąć? Życie artysty nie jest usłane różami, niesie ze sobą porażki, słabości i gniew, ale to wszystko jest tak jakby ze świadomego wyboru. Decyzje raz podjęte pozostają ze wszystkimi konsekwencjami na resztę życia. Skazani na samotność w swoich pracowniach gdzieś w Norwegii, Szwecji, Polsce i innych krajach, próbują realizować swoje wizje, używając wielu technik. Zmagają się z warsztatem, świadomością, pragnąc przekazać obraz ich świata i często im się to udaje, zachwycamy się, dziękujemy i podziwiamy rozrywając granice wyobraźni. Granic tu nie ma, pozostają tylko te geograficzne, polityczne i te, które sobie naznaczymy. Na całe szczęście w sztuce nigdy nie miały miejsca. Ten czas tworzenia często przychodzi po latach, akwarelistki ze Szwecji są tego dowodem. Często praca zawodowa utrudnia realizację marzeń, ale przychodzi taki czas, w którym skrywana pasja wybucha, wraca potrzeba przekroczenia granic, poczucie wolności jest tak silne, że staje się nadrzędne, z tego rodzi się dojrzała twórczość, poparta latami nauki, warsztatami, plenerami, to dowód na to, że można wszystko jeśli się tylko tego pragnie.

Zapraszam Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne ,,Rodzina Wodnickich i Akwarelistki”, takie wystawy zdarzają się bardzo rzadko, dzięki uprzejmości Centrum Spotkań Europejskich ,,Światowid”, Fundacji Sztuka Edukacji, Artystkom i Artystom biorącym udział w tym przedsięwzięciu, możecie Państwo obejrzeć i przeżyć tę wyjątkową chwilę z doskonałą twórczością. Mam nadzieję, że poczujecie to wspaniałe uczucie wolności, powędrujecie w świat sztuki tak wyrachowanej artystycznie, tym razem świat przyjechał do Elbląga i niech tam pozostanie.”

Wystawa będzie czynna do 18 czerwca 2023 r. w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu.

Termin: 19 kwietnia (środa), godz. 18

Miejsce: I-II piętro, Galeria Nobilis, CSE „Światowid” w Elblągu