Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci

3 i 4 października Kino Światowid zaprasza na drugi weekend z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Kino Dzieci.

To ostatnia szansa, żeby wziąć udział w Festiwalu Kino Dzieci. W sobotę i niedzielę, najmłodsi widzowie, za sprawą przygód niesamowitych bohaterów dowiedzą się, jak walczyć ze stereotypami, uprzedzeniami, jak ważna jest wzajemna pomoc i współpraca. Pretekstem do poruszenia tych ważnych tematów, będą pełne humoru filmy – „Halvdan- Prawie wiking”, "Szczęściara", "Wszyscy za jednego" czy „Filonek Bezogonek”. Co więcej, uczestnicy wcielą się w rolę jury, które przyzna Nagrodę Publiczności!

Harmonogram projekcji:

Sobota, 3 października

11:30 "Halvdan- Prawie wiking" (reż. Gustaf Akerblom, Szwecja, 2018, 97’, dubbing, aktorski), grupa wiekowa: 6+

Dwa zwaśnione rody walczą o władzę. Pomimo konfliktu Halvdan i Meia próbują się zaprzyjaźnić i rozwiązać zagadkę zaginionego topora – symbolu siły wikingów. Ciepła i zabawna opowieść o przyjaźni mimo różnic i o zwalczaniu uprzedzeń, zrealizowana na podstawie książki Martina Widmarka.

13:30 "Szczęściara" (reż. John Sheedy, Australia, 2019, 98’, dubbing, aktorski), grupa wiekowa: 9+

Candice to niepoprawna optymistka, która pragnie naprawiać świat wokół siebie. Jej największym wyzwaniem jest wyciągnięcie własnej rodziny z kryzysu. Czy 12-latce uda się zarazić szczęściem swoich bliskich? „Szczęściara” to barwna, zabawna i momentami szalona opowieść w duchu filmów Wesa Andersona. Uwaga, możecie zarazić się uśmiechem! Film otwierał prestiżową sekcję Generation Kplus na festiwalu Berlinale w 2020 roku i jest świetnie przyjmowany przez publiczność na całym świecie.

15:30 "Wszyscy za jednego" (reż. Johanne Helgeland, Norwegia, 2020, 96’, lektor, aktorski), grupa wiekowa: 9+

W Norwegii trwa II wojna światowa. Rodzice Grety i Otta zostają aresztowani, a rodzeństwo odkrywa, dlaczego w ich domu ukrywa się dwójka żydowskich dzieci. Siostra i brat postanawiają pomóc Danielowi i Sarze przedostać się do wolnej Szwecji.

To trzymająca w napięciu opowieść o przyjaźni ponad granicami, o bezinteresownej pomocy, lojalności i wielkiej odwadze dzieci.

Niedziela, 4 października

11:30 "Filonek Bezogonek" (reż. Christian Ryltenius, Szwecja, 2020, 67’, dubbing, animacja), grupa wiekowa: 6+

Sympatyczny kociak niespodziewanie znajduje się wśród nieznajomych w wielkim mieście. Czy uda mu się z nimi zaprzyjaźnić i bezpiecznie wrócić do ukochanej właścicielki? „Filonek Bezogonek” to klasyczna, przygodowa animacja, opowiadająca o akceptowaniu odmienności, potrzebie solidarności i niesieniu pomocy.

Więcej informacji: www.kino.swiatowid.elbl ag.pl