Mikołaj Wojciechowski i Radosław Kurek. Finał Elbląskiego Lata Kameralnego

Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy i nie inaczej jest z „Elbląskim Latem Kameralnym”. Czas na finał cyklu. 22 sierpnia Salę Koncertową ZPSM opanują dźwięki spod smyczka i klawiszy.

W roli wiolonczelisty Mikołaj Wojciechowski – elblążanin, którego nieszablonowość i polot poznali już melomani od Bałtyku po Tatry i od Odry po Bug. W roli pianisty – Radosław Kurek, któremu energii mógłby pozazdrościć niejeden wulkan i który mknie po klawiszach z prędkością bliską światłu. Czym zaskoczy nas ten duet? Odpowiedź przyniesie niedzielny wieczór, w repertuarze dzieła Beethovena, Szostakowicza i Piatigorskiego.

Pierwszym muzycznym przystankiem dla Mikołaja Wojciechowskiego był Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Kolejny krok to Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, a dziś artysta ma za sobą nie tyle dziesiątki, co setki koncertów. W tym liczne konkursowe, zakończone m.in. takimi laurami, jak I nagroda – IMKA Music Competition w Sarajewie, I nagroda oraz udział w koncercie laureatów, Solitär Mozarteum – Grand Prize Virtuoso Competition w Salzburgu, czy I nagroda – Danubia Talents Liszt International Music Competition w Budapeszcie. Jako solista współpracował m.in. z Filharmonią Pomorską, Orkiestrą Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Z kolei Radosław Kurek to artysta nie dający melomanom ani sekundy wytchnienia. I słusznie, bo jego interpretacje zachwycają głębią i inwencją. Docenili to jurorzy wielu konkursów muzycznych, by wymienić tylko Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Dublinie (2012) – pianista otrzymał wówczas wyróżnienie „The Bridget Doolan Prize” za najlepsze wykonanie utworu W. A. Mozarta. W jego dorobku znajdują się również nagrody i wyróżnienia konkursów w Indianapolis, Genewie, Monachium, Florencji, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach. Warto dodać, że nie mniejszym uznaniem cieszy się jako pedagog – pracuje jako wykładowca na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

22.08.2021, niedziela, 19:00

Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Mikołaj Wojciechowski – wiolonczela

Radosław Kurek - fortepian

W programie m.in.

Ludwig van Beethoven – IV Sonata C-dur na wiolonczelę i fortepian op. 102 nr 1

Dymitr Szostakowicz – Sonata d-moll na wiolonczelę i fortepian op. 40

Gregor Piatigorski – Wariacje na temat Paganiniego

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski,

tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

Bilety: 20 zł. Bilety można również nabyć online, na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl.

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

