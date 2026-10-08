Miniaturowe okręty podwodne z Elbląga dla Kriegsmarine i dla Polskiej Marynarki Wojennej

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu zapraszają serdecznie na Kawiarenkę Historyczną Clio, której gościem będzie dr Marcin Westphal z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Elbląska stocznia F. Schichaua już w 1936 roku została włączona do programu rozbudowy niemieckiej Kriegsmarine. W latach II wojny światowej z jej pochylni spływały na wodę kadłuby okrętów torpedowych i trałowców, a od lipca 1944 roku powstawały tam miniaturowe okręty podwodne typu XXVII B5 „Seehund”. Choć te lilipucie jednostki nie odegrały większej roli w działaniach niemieckiej U-Bootwaffe, to jednak posiadały potencjał bojowy, który wzbudzał zainteresowanie także po zakończeniu wojny. W lutym 1945 r., stocznia F. Schichaua w Elblągu, z niemal niezniszczoną infrastrukturą produkcyjną, wpadła w ręce Sowietów. Wówczas rozpoczął się okres grabieży i dewastacji. Po przejęciu zakładu przez Polaków, miał on szansę stać się jedyną stocznią w naszym kraju, produkującą okręty podwodne.

T-35 okręt torpedowy floty typ 1939, produkowany w elbląskiej stoczni Schichaua w okresie II wojny światowej.

Dlaczego tak się nie stało? Czy miniaturowe U-Booty służące w Polskiej Marynarce Wojennej mogły stanowić zagrożenie dla Związku Radzieckiego? Co jeszcze w tej sprawie pozostało do odkrycia? Odpowiedzi na te pytania usłyszą Państwo podczas wykładu.

Dr Marcin Westphal - historyk, archiwista i muzealnik, zastępca dyrektora ds. merytorycznych w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Jest autorem książki „Walka o panowanie w głębinach. Historia powstania U-Boota typu XXI” oraz współautorem książki „Śladami ludzi morza. Jan Stankiewicz – kapitan żeglugi wielkiej”. W sferze jego zainteresowań badawczych znajdują się działania wojenne na morzach i oceanach w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli niemieckiej broni podwodnej; niemieckie budownictwo okrętowe i przemysł stoczniowy, a także polskie i niemieckie wojskowe planowanie strategiczne i operacyjne.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 13 października o godzinie 17:30 w Sali edukacyjnej Budynku Gimnazjum.

Wstęp wolny.