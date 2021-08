Mistrz kryminału w bibliotece

W środę, 25 sierpnia, o godz. 18 w sali kinowej Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Robertem Małeckim – autorem poczytnych kryminałów, znanym czytelnikom z serii o komisarzu Bernardzie Grossie czy dziennikarzu Marku Benerze. Najnowsza książka autora to „Zmora”. Wstęp wolny.

"W świecie, w którym wszyscy kłamią, nikt nie słyszy prawdy. Kama Kosowska, niespełniona dziennikarka, wraca do Torunia i otrzymuje propozycję udziału w programie o tajemniczym zaginięciu z 1986 roku. Wtedy też przepadł bez śladu jej kolega z dzieciństwa, siedmioletni Piotrek Janocha. Kama jest jedną z osób, które ponad trzydzieści lat temu jako ostatnie widziały chłopca żywego" - tak o książce "Zmora" pisze jej wydawca. - "Gdy po wielu latach akta starej sprawy trafią w ręce komisarza Lesława Korcza, odkryje on szereg rażących nieprawidłowości, a cień podejrzenia padnie na owdowiałego ojca Kamy, emerytowanego policjanta, Waldemara Kosowskiego. Kiedy prawda sprzed lat zacznie wychodzić na jaw, dziennikarka będzie musiała również stanąć oko w oko z niewyobrażalną prawdą na temat śmierci swojej matki. Czy uda jej się wyjaśnić, co wydarzyło się podczas tamtych tragicznych wakacji? Porażający thriller kryminalny, w którym rodzinne sekrety zyskują niszczycielską moc…

Robert Małecki to politolog, filozof i dziennikarz, a także nauczyciel kreatywnego pisania, autor bestselerowych powieści kryminalnych. Uznawany za jednego z najlepszych polskich specjalistów w tej branży. Jest laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru i nagrody Kryminalnej Piły oraz zdobywcą „Złotej Karety” w kategorii Kultura, przyznawanej przez toruński Dziennik „Nowości”. Autor serii kryminalnych o komisarzu Bernardzie Grossie („Skaza”, „Wada”, „Zadra”) oraz o dziennikarzu Marku Benerze („Najgorsze dopiero nadejdzie”, „Porzuć swój strach”, „Koszmary zasną ostatnie”). W 2021 r. ukazała się najnowsza książka Roberta Małeckiego pt.: „Zmora”.

Spotkanie poprowadzi Halina Samson.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu.