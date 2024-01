MItch & Mitch - miłość do muzyki!

Po pięknej płycie nagranej ze Zbigniewem Wodeckim grupa Mitch & Mitch zabrała się za muzykę wielkiego Ennio Morricone. W środę 14 lutego w Bibliotece Elbląskiej efekty przedstawią koncertowo. Będzie miłość!

W Elblągu gościliśmy tę grupę poprzednio 12 lat temu w klubie Mjazzga i było to spotkanie fenomenalne. Od tego czasu wiele wydarzyło się w muzycznym życiu Mitch'ów, ale najbardziej zapamiętana była pewnie płyta "1976: A Space Oddysey" nagrana z nieodżałowanym Zbigniewem Wodeckim, za którą otrzymali m.in dwie nagrody Fryderyka (Album Roku POP i Utwór Roku za "Rzuć to wszystko co złe" w roku 2016) czy "Mateusza" - nagrodę muzyczną Programu Trzeciego PR.

Mitch & Mitch dwa lata po wydaniu "Frisco Moods" EP, cztery lata po brazylijskiej przygodzie z Kassinem i sześć lat po wspomnianej, obsypanej nagrodami płycie ze Zbigniewem Wodeckim, zabrali się za kompozycje Ennio Morricone. Dzięki inicjatywie Drugiego Programu Polskiego Radia udało się projekt zawiązać, a dzięki inicjatywie Jazzboy Records – utrwalić na płycie.

Na jej repertuar złożyły się utwory z easy listeningowo/bossa novowego okresu twórczości Morricone (1969-1971), co znających dotychczasową podróż artystyczną Mitch & Mitch nie powinno specjalnie zaskakiwać.

Mitch & Mitch w tym wydaniu występują jako MITCH & MITCH con il loro Gruppo Etereofonico w składzie:

Anna Baranetti – corno francese

Anna Brachacci – basso

Maddalena Gae’Gizza – vocale, flauto traverso

Maddalena K. Penqala – vibrafono, campanelli, strumenti a percussione

Margherita Sarbacchi – mellotron, clavicembalo, pianoforte

Mitch a.k.a. Michele – chitarra elettrica

Mitch a.k.a. Michele – batteria

Elbląski koncert przypadający akurat w popularne "Walentynki" może być świetną okazją na miłosną podróż z kimś bliskim lub samotną - ważne, że z miłością do muzyki.

14 lutego 2024 | Biblioteka Elbląska (Sala Św. Ducha)

Miejsca siedzące nienumerowane.

Bilety dostępne na stronie w cenie:

79 zł - I pula

89 zł - II pula

Organizatorem koncertu jest grupa Mitch & Mitch wraz ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Co Jest?, firmą W Moich Oczach oraz Biblioteką Elbląską.