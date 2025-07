Mizerykordia w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na projekcję „Mizerykordii”. Seans francuskiego filmu odbędzie się 24 lipca o 19.00 w Kinie Światowid.

To historia Jérémiego (Félix Kysyl), który powraca do rodzinnej wsi, by wziąć udział w pogrzebie swojego dawnego pracodawcy. Krótki pobyt nieoczekiwanie się wydłuża, bo chłopak zostaje wciągnięty w skomplikowaną sieć zależności, w której pierwsze skrzypce odgrywają wdowa po zmarłym mężczyźnie, jej syn i miejscowy proboszcz. Opowiadając o stracie i pożądaniu, ceniony francuski reżyser Alain Guiraudie (znany między innymi z „Nieznajomego nad jeziorem”) tworzy wyjątkowe połączenie kryminału i czarnej jak smoła komedii, które przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom francuskiego kina. Po premierze na festiwalu w Cannes „Mizerykordia” otrzymała osiem nominacji do Cezarów i niemal same pozytywne recenzje (95% na Rotten Tomatoes), a przez „Cahiers du Cinéma” okrzyknięta została na najlepszym filmem 2024 roku. Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka poleca także kolejne spotkania w wakacje: 7.08 „Drugi akt”, 21.08 „Stan wyjątkowy”.