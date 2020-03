Młodość wolna od papierosa

Głównym celem konkursu, organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu we współpracy z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, jest zachęcenie uczniów do promowania zdrowego stylu życia w środowisku wolnym od dymu papierosowego. Inicjatywa powiązana jest ze Światowym Dniem Bez Papierosa, który przypada co roku na 31 maja.Chcemy budować w świadomości młodzieży wizerunek człowieka, który nie pali papierosów i czuje się z tym dobrze. Wyliczanie zagrożeń i szkodliwych skutków płynących z palenia, tylko do pewnego stopnia zniechęca do sięgnięcia po papierosa. Poprzez zadanie konkursowe, chcemy zachęcić młode pokolenie do zastanowienia się nad plusami życia w przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego.