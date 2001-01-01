Młody głos polskiej literatury - Łukasz Barys w Bibliotece Elbląskiej

W czwartek, 28 sierpnia, o godz. 18:00 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Łukaszem Barysem – jednym z najciekawszych i najbardziej utalentowanych pisarzy młodego pokolenia, laureatem Paszportu POLITYKI oraz wielu innych prestiżowych nagród literackich.

Autor książek „Kości, które nosisz w kieszeni”, „Jeśli przecięto cię na pół” i „Małe pająki” w krótkim czasie zdobył uznanie czytelników i krytyków dzięki swojemu oryginalnemu stylowi oraz niezwykłej wrażliwości literackiej. Proza Łukasza Barysa to gęsta, poetycka narracja, w której codzienność miesza się z elementami onirycznymi i metaforycznymi. Pisze o świecie z perspektywy wnikliwego obserwatora, potrafiącego dostrzec piękno i dramat w pozornie zwyczajnych sytuacjach. Jego bohaterowie żyją na obrzeżach społecznej uwagi, a język – bogaty, plastyczny, pełen zmysłowych detali – nadaje ich historiom wyjątkową siłę. Mimo młodego wieku Barys stworzył już rozpoznawalny, autorski głos w polskiej literaturze współczesnej. Zapraszamy na spotkanie!

Rozmowę poprowadzi Kamila Efenberg.

Wstęp wolny.